Ювелірне підприємство Dukachi знищено російською ракетою – співзасновниця

Ювелірне підприємство Dukachi знищено в результаті російського ракетного обстрілу Києва, повідомила співзасновниця Анна Книженко.

"Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо", – йдеться в повідомленнях компанії і співзасновниці в мережі Facebook.

Там зазначили, що можливі затримки з відправкою замовлень, але магазини в Києві, Львові і Одесі продовжують працювати.

Ювелірний бренд Dukachi, заснований у 2018 році, є сімейним бізнесом двох сестер з України – Анни та Єлизавети Книженко.