Electro Cable Group в умовах війни забезпечила свою енергоавтономність та переглянула виробничі процеси – член НР

Виробник кабельної-провідникової продукції Electro Cable Group (ECG) з майданчиками в Запоріжжі та Івано-Франківську, а також у Польщі, забезпечив свою повну автономність, ввівши з 2023 року 4 МВт власної генерації, повідомив член наглядової ради групи Євген Бойко.

"В цілому ми забезпечили 4 МВт генерації, ми повністю автономні… До важкої зими 2026 року ми почали готуватися ще влітку 2023 року, запустивши власний газогенератор, і таким чином забезпечивши половину своїх потужностей", – сказав Бойко під час Форуму економічної стійкості Forbes Україна у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

За його словами, в енергопортфелі групи також є СЕС та системи зберігання енергії, які були збудовані у 2026 році.

"В ідеалі, якщо є можливість, необхідно забезпечити собі два, а то й три підключення додаткові", – зазначив член наглядової ради.

При цьому Бойко пояснив, що, крім забезпечення енергоавтономності, група ретельно переглянула виробничі процеси для роботи в умовах війни і розробила певну модель своєї діяльності, яка б дозволяла виконувати всі зобов'язання перед споживачами, попри ризики війни.

"Ми виходили з максимально негативного сценарію, якщо втрачаємо один із заводів. І по цьому пункту знайшли рішення – ми абсолютно задублювали всі виробничі лінії. Тобто, ми точно не зірвемо поставки для наших клієнтів, якщо щось станеться. Друге – ми продублювали все допоміжне обладнання, тобто компресори, чилери, повністю все", – описав рішення Бойко.

Крім того, за його словами, група з 2022 року продовжує застосувати модель логістики, "коли товар завжди в дорозі".

"Це дуже важко і ресурсно, але це точно працює", – зазначив він.

Також, як вказав Бойко, група має три постачальники на кожен тип сировини, і при цьому по більшості найменувань один з них має бути іноземний,

Член наглядової ради звернув увагу, що ECG створила резервний фонд на випадок, "якщо щось піде не так", та під своєю торгівельною маркою почала виробляти кабелі в Азербайджані, Узбекистані та Туреччині, відправивши в ці країни команди технічних спеціалістів.

За інформацією на сайті компанії, Electro Cable Group (ECG) – один з провідних виробників кабельної-провідникової продукції. На трьох виробничих майданчиках по всій Україні та Польші, ECG виробляє широкий спектр продуктів, від мідних катодів до електро- та телекомунікаційних кабелів для внутрішнього та експортного ринку. До групи входять, зокрема, "Запорізький завод кольорових металів" (ЗЗКМ), а також завод в Івано-Франківську.

Як було зазначено на форумі, серед споживачів продукції групи – оператор системи передачі НЕК "Укренерго".