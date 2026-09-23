CEO YASNO закликав бізнес контрактувати імпортну е/е та не ігнорувати інші енергонезалежні рішення

CEO енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко закликав бізнес законтрактувати на зиму імпортну електроенергію, а також ретельно проаналізувати потребу в електриці й, виходячи з цього, забезпечити себе відповідними рішеннями енергонезалежності.

"Якщо у вас є технічна та фізична можливість, то я б порадив думати про імпорт. Є постанова, вона трохи змінюється, яка передбачає, що у випадку великого відсотка імпортованої електроенегії ви не підпадаєте під планові відключення", – зазначив Коваленко під час Форуму економічної стійкості Forbes Україна у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

Він пояснив, що для тих бізнесів, для яких стабільність постачання електроенергії має велике значення, це один із інструментів енергозабезпечення.

Водночас CEO YASNO зауважив, що не варто ігнорувати власні джерела енергопостачання на випадок відсутності електрики в мережі. За його словами, це можуть рішення, які дозволяють мати електрику кілька годин, і ті, що розраховані на тривале споживання.

"Наприклад, установки зберігання енергії можуть давати електрику на якийсь час, але вони рано чи пізно виснажуються. І тоді треба поставити собі питання: моєму бізнесу цього буде достатньо? Якщо ні, то треба переходити до генерації, яка не залежить від сонця, вітру чи мережі. Зазвичай, це пальне або газ у тому чи іншому вигляді", – пояснив CEO YASNO.

Він також звернув увагу, що зараз вже реально укласти довгострокові договори й таким чином убезпечити себе від волатильності ціни е/е на ринку.

"За моєю оцінкою, є десь до 40% в бізнесі, які ще вагаються (щодо власного енергозабезпечення – ІФ-У) і думають робити такі речі пізніше. Але я точно знаю, що в грудні буде велика кількість дзвінків з проханням робити щось дуже швидко, бо вже зима. Тому я звертаюся до всіх, хто ще не думав: будь ласка, подумайте про безпеку енергетичну й про бізнесову", – наголосив Коваленко.

За його словами, гроші на енергетику можна знайти не тільки в банківській системі чи у прямих інвесторів, а й у компаній, які пропонують енергоефективні рішення. Крім того, він зауважив, що в Україні існує низка державних програм фінаснування енергетичних рішень для бізнесу.

При цьому Коваленко вказав, що YASNO з іноземними партнерами зараз перебуває в процесі створення фонду, який буде давати українському бізнесу гроші на енергопроєкти.

Як повідомлялося, на цьому ж форумі СЕО та співвласник KNESS Group, яка працює в сфері відновлюваної енергетики, Сергій Шакалов зазначив, що бізнес та держава значно краще підготувалися до прийдешньої зими, ніж до минулої, тому її проходження обіцяє бути легшим.

За його словами, серед клієнтів групи дуже мало підприємств, які не вживають тих чи інших заходів для забезпечення власної енергонезалежності.