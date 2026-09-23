Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Корецький повідомив про збільшення максимальної суми пільгового кредитування для підприємств ОПК до 500 млн грн

1 хв читати
Додати як джерело
Корецький повідомив про збільшення максимальної суми пільгового кредитування для підприємств ОПК до 500 млн грн

Кабінет міністрів України збільшив максимальна суму пільгового кредитування для українських підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) у п'ять разів до 500 млн грн, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Уряд розширив програму підтримки української оборонної промисловості. Мета – масштабувати виробництво і наростити випуск українські зброї для фронту. Ми збільшуємо максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 млн до 500 млн грн", – написав Корецький в Телеграм у середу.

За його словами, підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 млн грн на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики.

Інвестиційні кредити, необхідні для розвитку виробництв, будуть доступні під 5% річних, зазначив очільник уряду.

"Програма працюватиме через Національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів", – повідомив Корецький.

 

#пільги #опк #кредитування
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в ГМК катастрофічна: у нас розбито 5 печей, у АМКР – дві, метпідприємства зупинені – топменеджер "Метінвесту"

Ситуація в ГМК катастрофічна: у нас розбито 5 печей, у АМКР – дві, метпідприємства зупинені – топменеджер "Метінвесту"

Ситуація в металургії України наразі є катастрофічною, зокрема через обстріли: на підприємствах групи "Метінвест" зруйновано п'ять печей, на "Arcelor…

Читати
Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"

Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"

Станом на ранок 22 вересня через несприятливі погодні умови у вигляді сильних дощів та вітру є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Київщині т…

Читати
Збори акціонерів Ferrexpo схвалили докапіталізацію на $100 млн, половину з яких дав власник "Кернелу" Веревський

Збори акціонерів Ferrexpo схвалили докапіталізацію на $100 млн, половину з яких дав власник "Кернелу" Веревський

Збори акціонерів гірничорудної компанії Ferrexpo з основними активами в Україні схвалили у понеділок додаткову емісію акцій на загальну суму приблизн…

Читати