Корецький повідомив про збільшення максимальної суми пільгового кредитування для підприємств ОПК до 500 млн грн

Кабінет міністрів України збільшив максимальна суму пільгового кредитування для українських підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) у п'ять разів до 500 млн грн, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Уряд розширив програму підтримки української оборонної промисловості. Мета – масштабувати виробництво і наростити випуск українські зброї для фронту. Ми збільшуємо максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 млн до 500 млн грн", – написав Корецький в Телеграм у середу.

За його словами, підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 млн грн на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики.

Інвестиційні кредити, необхідні для розвитку виробництв, будуть доступні під 5% річних, зазначив очільник уряду.

"Програма працюватиме через Національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів", – повідомив Корецький.