Україна підготувалася до прийдешньої зими набагато краще, ніж до минулої – співласник KNESS Group

Бізнес та держава значно краще підготувалися до прийдешньої зими 2026/27, ніж до минулої, тому її проходження обіцяє бути легшим, вважає СЕО та співвласник KNESS Group, яка працює в сфері відновлюваної енергетики, Сергій Шакалов.

"Впевнений, що ця зима буде кращою, ніж минула. Я впевнений, що бізнес підготувався значно краще, ніж це було минулого року. Я знаю, що і держава також підготувалася значно краще. Не все, дійсно, залежить від нас чи від держави. Багато залежить від активності, вибачте, нашого сусіда. Але я значно оптимістичніший зараз, ніж в цей час минулого року", – сказав Шакалов під час Форуму економічної стійкості Forbes Україна у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

За його словами, серед клієнтів групи дуже мало підприємств, які не вживають тих чи інших заходів для забезпечення власної енергонезалежності.

"У нас дуже мало підприємств, які б нічого не зробили з точки зору власного споживання, побудови власної генерації чи власної мережі. Тому я досить оптимістичний відносно наступного зимового періоду", – зазначив Шакалов.

Він наголосив, що доступна підприємствам електроенергія набагато важливіше питання, ніж її наявність в загальній мережі.

"З точки зору саме цієї парадигми бізнес прямо молодці. Дуже багато компаній про себе подбали. І це правильний вектор", – наголосив співласник KNESS Group.

Як повідомлялося, KNESS Group станом на березень 2025 року реалізувала 1,3 ГВт сонячних електростанцій в Україні, Польщі та Латвії, ще 1,48 ГВт об'єктів електроенергетики знаходяться на її комплексному обслуговуванні.

KNESS Group у 2023 році отримала першу в Україні ліцензію на право провадження господарської діяльності зі зберігання енергії. У 2025 році вона ввела в експлуатацію 100 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ), у планах на 2026 рік було приблизно 200 МВт.