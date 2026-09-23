ЄІБ розраховує мобілізувати до EUR1 млрд на інфраструктурні проєкти в Україні – Мікулова

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) працює над флагманськими фондами, за допомогою яких розраховує мобілізувати до EUR1 млрд фінансування транспортної, цифрової та енергетичної інфраструктури в Україні та готує окремі інструменти підтримки великих українських компаній, які останніми тижнями зазнали значних атак.

"Для великих компаній ми отримали EUR230 млн гарантій від Європейської комісії. У нас є пакет грантів на EUR20 млн і наше власне фінансування, що потенційно може мобілізувати до EUR800 млн для них", – сказала голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова на форумі економічної стійкості "Forbes Україна" у середу.

За її словами, ЄІБ також працює з українськими банками над частковими портфельними гарантіями, які дадуть змогу залучити ще EUR500 млн для кредитування малих і середніх підприємств до кінця 2026 року.

Крім того, банк бере участь в Amber Dragon Infrastructure Fund із внеском EUR50 млн та разом із французькими партнерами, зокрема Bpifrance, виступає якірним інвестором венчурного Ukraine Phoenix Tech Fund для стартапів, перші компанії для інвестування якого буде оголошено найближчим часом.

ЄІБ працює в Україні з 2007 року. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році банк посилив фінансову підтримку України для зміцнення її стійкості та відновлення інфраструктури. Відтоді ЄІБ надав Україні EUR4,5 млрд фінансування.