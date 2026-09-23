Наші компанії потребують швидкої зміни бізнес-процесів, зарубіжні постачальники до цього не готові – СЕО Intertop Ukraine

Мережа Intertop перебудовує бізнес-процеси для подолання наслідків логістичних втрат, зокрема працює над пришвидшенням операцій із зарубіжними постачальниками, повідомив CEO Intertop Ukraine Сергій Бадрітдінов.

"Раніше ми розміщували замовлення майже на рік вперед і не були інтегровані у швидкі дії з постачальниками. Зараз все це будемо відбудовувати з ними", – розповів він на Форумі економічної стійкості, організованому "Forbes Україна" в середу.

За словами Бадрітдінова, зарубіжні постачальники часто не готові до швидкого впровадження змін.

"Вони не готові – у них немає війни, і у них все відбувається спокійно. Ніхто ні в Європі, ні в Штатах. Вони такі: "Окей, будемо над цим працювати". Тобто рішення для них – три роки. А що буде з нами через три роки, навіть через рік, важко сказати", – пояснив він.

СЕО зазначив, що Intertop Ukraine також працює над розподіленням товарних запасів на менших за площею складах.

Ба більше, Бадрітдінов вважає, що компаніям варто готуватися до зниження споживацької активності.

Водночас він відзначив позитивний вплив впровадження червоного і жовтого рівнів повітряної тривоги. За його словами, за згодою співробітників більшість магазинів Intertop працює під час тривог жовтого рівня.

"Це одне зі швидких рішень, яке спрацювало. Якщо люди погоджуються, то вони працюють. І у нас же більшість магазинів під час "жовтих" тривог працює", – розповів він.

Як повідомлялося, 5 серпня 2026 року російською атакою було знищено логістичний комплекс на Київщині, де розміщувався склад Intertop Ukraine. За даними СЕО компанії, прямі втрати від знищення складу оцінюються в 450 млн грн.