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Економіка

Глава Мінекономіки закликає бізнес спільно із державою шукати механізми додаткової підтримки бізнесу, оскільки зима буде складною

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Глава Мінекономіки закликає бізнес спільно із державою шукати механізми додаткової підтримки бізнесу, оскільки зима буде складною
Фото: https://www.facebook.com/mineconomdev

Держава має не лише спрощувати регулювання, а й спільно з бізнесом шукати механізми додаткової підтримки, оскільки прийдешня зима буде дуже складною, вважає міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко.

"Держава має дійсно спрощувати регулювання, але також, мені здається, нам спільно треба шукати механізми додаткової підтримки бізнесу, тому що, я думаю, ця зима буде дійсно дуже складною", – зазначив очільник відомства під час Форуму економічної стійкості "Forbes Україна" у Києві в середу.

За словами міністра, український бізнес продемонстрував високу адаптивність на початку повномасштабного вторгнення не лише завдяки дерегуляції, а й завдяки фінансовим ресурсам у вигляді макрофінансової допомоги, яка сприяла споживанню та інвестиціям. Проте наразі ця модель поступово вичерпує свій потенціал.

"Коли ми говоримо, що бізнес швидко адаптувався, так, але він адаптувався не тільки завдяки свободі, він адаптувався тому, що був фінансовий ресурс, який нам дали... Але я кажу те, що зараз ця модель себе насправді починає вичерпувати, і нам треба знаходити додаткові механізми підтримки бізнесу для того, щоб вони, в тому числі, інвестували в країну", – наголосив він.

#мінекономіки #прогноз #зима
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