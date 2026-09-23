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Економіка

Кількість влучань по кредитних клієнтах ПУМБ у серпні подвоїлася – голова правління

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Кількість влучань по кредитних клієнтах ПУМБ у серпні подвоїлася – голова правління

Перший український міжнародний банк (ПУМБ, Київ) у серпні зафіксував 80 влучань по кредитних клієнтах банку порівняно з 40 у липні, повідомив голова правління фінустанови Сергій Черненко.

"Об'єм руйнувань, на жаль, зростає. Найбільша сума, яку я бачу по клієнтах, досягає десь 1,5 млрд грн сумарних збитків. Тобто це дійсно стає досить критично", – зазначив він на форумі економічної стійкості "Forbes Україна" у середу.

За словами Черненка, статистики за вересень у банку ще немає, однак кількість влучань буде не меншою, ніж у серпні.

ПУМБ є найбільшим банком із приватним капіталом в Україні, його кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

За даними Нацбанку, станом на 1 серпня 2026 року ПУМБ із загальними активами 252,24 млрд грн посідав п'яте місце серед 59 банків країни. Кредитний портфель банку за сім місяців 2026 року збільшився на 22,2% – до 119,91 млрд грн.

#пумб #обстріли
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