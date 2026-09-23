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Економіка

Уряд спрямував понад 157 млн грн на відновлення та захист енергетичних об'єктів Сумщини і Херсонщини – прем'єр

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Уряд спрямував понад 157 млн грн на відновлення та захист енергетичних об'єктів Сумщини і Херсонщини – прем'єр
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Майже 160 тис. родин на в Сумській області отримають тепло завдяки відновленню енергетичного об'єкта, на яке уряд спрямував 107 млн грн, ще 50 млн грн передбачено на захист восьми енергетичних об'єктів Херсонської області, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у Телеграм у середу .

"107 млн грн передбачені для Сумщини на відновлення енергетичного об'єкта, від якого залежить тепло для майже 160 тисяч родин. Ще 50 млн грн спрямовуємо Херсонщині на додатковий захист восьми енергетичних об'єктів. Там облаштують інженерні конструкції та антидроновий захист критичного обладнання", – йдеться в повідомленні прем'єра.

За його словами, в умовах обмеженого фінансового ресурсу уряд спрямовує кошти на найбільш критичні потреби, особливо у прифронтових регіонах

"Усі тендерні процедури повинні бути проведені оперативно, а роботи завершені якнайшвидше", – наголосив Корецький.

 

#сумська #херсонська #енергетика
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