Ситуація в ГМК катастрофічна: у нас розбито 5 печей, у АМКР – дві, метпідприємства зупинені – топменеджер "Метінвесту"

Ситуація в металургії України наразі є катастрофічною, зокрема через обстріли: на підприємствах групи "Метінвест" зруйновано п'ять печей, на "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) – дві печі, заводи не працюють, заявив керівник офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз на Форуму економічної стійкості під егідою Forbes Україна в Києві у середу.

"Розбиті абсолютно всі заводи. Це Arcelor, "Метінвест", завод імені Петровського (ДМЗ Ярославського – ІФ-У) і "Інтерпайп". Влучання було по декілька разів. Загинуло багато людей. Ми не працюємо. Я знаю, що Arcelor не працює. Наскільки мені відомо, і завод Петровського також зупинений. І Інтерпайп, наскільки я знаю, також свій трансформатор не полагодив", – сказав Водовіз.

За його словами, у вересні був тиждень, коли Україна вперше за 100 років не виплавила жодної тони сталі, підприємства "Метінвеста" досі зупинені.

"Ми стоїмо і ми оцінюємо (можливості відновлення роботи). Ми пробували запуститись на "Запоріжсталі": запустили пічку, вона пропрацювала 10 годин і – другий прильот. Щоб ви розуміли, запустити пічку – це від $50 млн, а сама піч коштує $0,5 млрд. Щоб її якось там відремонтувати – це величезні кошти", – пояснив топменеджер.

Він додав, що компанія зверталась за допомогою у цій ситуації у різні міністерства, але запропонована допомога – на рівні 2-5 млн грн.

Водовіз, погоджуючись із необхідністю підтримки малого бізнесу, у той же час підкреслив, що великий бізнес – це основа, навколо якої працює малий бізнес.

"Вони поставляють нам воду, кабелі, ведуть роботи. У нас 50 тисяч контрагентів. На жаль, на сьогодні немає рішення для великого бізнесу. Тут поважна людина задавала питання Міністерству економіки – який план? Ви всі почули план? Я його не почув. Немає плану зараз. Тому нам би хотілося почути, який план. Що далі? Нам звільняти людей чи не звільняти? Ми всі живемо в очікуванні", – сказав керівник офісу гендиректора "Метінвесту".

За його словами, наразі група планує якісь дії максимум на місяць.

"Ніхто не дивиться далі пів року. Всі сидять і спостерігають, що буде далі. Моє бачення таке, і ми для себе бачимо, що ситуація в економіці надзвичайна. І потрібні надзвичайні рішення. Не можна жити в надзвичайній ситуації і приймати рішення, які приймаються завжди", – вважає експерт.

Відповідаючи на питання щодо обсягу інвестицій, необхідних для відновлення, Водовіз зазначив, що в групі це ще не підраховувалось.

"Ми ще не підрахували, але для прикладу я вам навів, що одна пічка – це $500 млн, якщо її будувати фактично від нуля, а в нас розбиті всі пічки – п'ять. В Arcelor розбиті дві. Це мільярди доларів. Але ми вивчаємо ситуацію. Зараз ми точно не будемо вкладати гроші в відновлення, бо ми не розуміємо, як буде ситуація далі розвиватися", – пояснив топменеджер.

Він зауважив, що якщо ситуація протягом місяця-двох якось зміниться, тоді будуть прийматись відповідні рішення, але зараз їх немає. І уточнив, що в "Метінвесті" прийняття рішення залежить від трьох причин, і вони не всі військові. Хоча основне, перше, це обстріли, удари по підприємствах.

"Друге – це порти. Ми наразі не вивозимо, не експортуємо, хоча до 2026 року були найбільшим експортером в країні. І третє рішення, як би не було дивно, – це наші європейські друзі-партнери, які повністю закрили нам експорт металопродукцій. Вони ввели СВАМ, вони ввели квоти. І при цьому обіцяли нам, що цього не буде. Ми були і на переговорах і з Міністерством євроінтеграції, і з Міністерством економіки. Але ЄС все рівно ввели", – констатував Водовіз.

За його словами, це основні три великі проблеми, які слід вирішити.

Стосовно допомоги держави, менеджер заявив: "Ми не ліземо десь в державу, ми не просимо якісь гранти, ми не хочемо, щоб нас держава фінансувала. Ми просто хочемо бути в рівних умовах. Є, наприклад програма Ukraine Facility. Я знаю, що якісь кошти з Ukraine Facility виділяються. На жаль, у нас немає доступу до цієї програми, хоча ми би хотіли мати", – сказав топменеджер.

Щодо ідей про підвищення податків, на його думку, "ні до чого хорошого не призведуть".

"Тут, напевно, кожен бізнес скаже – не заважайте нам", – резюмував Водовіз.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані, переважно, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".