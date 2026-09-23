ДНКАР планує співпрацювати з турецьким оператором плавучих електростанцій Karpowership

Державна нафтова компанія Азербайджану (ДНКАР/SOCAR) і турецька компанія Karpowership розглядають можливості спільної діяльності на міжнародних ринках, зокрема у сфері виробництва електроенергії, йдеться в повідомленні ДНКАР.

Президент нафтової компанії Ровшан Наджаф у середу зустрівся з головою правління Karpowership Орханом Ремзі Караденізом.

"Сторони розглянули можливості спільної діяльності SOCAR та Karpowership на міжнародних ринках, зокрема перспективи співпраці у сферах виробництва електроенергії, енергетичної інфраструктури, нових енергетичних рішень та на інших напрямах, що становлять взаємний інтерес", – зазначається в повідомленні.

Під час зустрічі ДНКАР представила стратегію глобального розширення та інформацію про проєкти, що реалізуються компаніями в різних країнах.

Karpowership – міжнародна енергетична компанія, дочірня структура турецької Karadeniz Holding. Вона будує, володіє та експлуатує плавучі електростанції, які можуть швидко підключатися до енергосистем країн, що зазнають дефіциту потужності.

Компанія також займається рішеннями у сфері LNG-to-power: постачанням СПГ, його зберіганням та регазифікацією для виробництва електроенергії. За даними Karpowership, її флот налічує 45 плавучих електростанцій сумарною потужністю близько 8,5 ГВт, а проєкти реалізуються у понад 20 країнах.