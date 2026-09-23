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Економіка

BofA очікує на два підвищення ставки Банком Англії, ОЕСР не вбачає в цьому необхідності

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Аналітики Bank of America Global Research прогнозують, що Банк Англії підвищить процентну ставку двічі протягом найближчих шести місяців, оскільки зростання цін на енергоносії збільшує ризик стійкої інфляції.

Вони очікують підвищення ставки на 25 базисних пунктів у листопаді та ще раз на аналогічну величину в лютому наступного року, йдеться в повідомленні банку. Попередній прогноз передбачав, що вона залишатиметься незмінною аж до початку циклу зниження в листопаді 2027 року.

На думку BofA, збереження інфляції на рівні близько 4% на початку наступного року може спровокувати зростання зарплат і посилити загальний тиск на ціни, підвищуючи ймовірність подальшого жорсткування грошово-кредитної політики.

Раніше експерти Barclays, UBS Global Research та J.P. Morgan також заявили, що очікують підвищення базової ставки британським ЦБ у найближчому майбутньому.

Цього місяця Банк Англії виділився на тлі інших великих центральних банків: він зберіг ставки на колишньому рівні, тоді як Федеральна резервна система, Європейський центральний банк і Банк Японії ухвалили рішення підвищити вартість запозичень.

Фінансові ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки Банком Англії в листопаді у 67%, водночас очікує ще одного підвищення в грудні, за даними LSEG. Наступного року вони передбачають ще два підвищення.

Тим часом в опублікованому в середу звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) зазначається, що Банку Англії не потрібно підвищувати процентні ставки, оскільки грошово-кредитна політика у Великій Британії є достатньо жорсткою, щоб стримувати інфляцію.

Експерти ОЕСР вважають, що британський ЦБ може дозволити собі зберігати базову ставку на рівні 3,75% до середини 2027 року, перш ніж знизити її на 25 б.п. у третьому кварталі.

У своєму прогнозі ОЕСР знизила прогноз інфляції на 2026 рік для Великої Британії до 3,1% проти 3,7%, очікуваних у червні. Згідно з офіційними даними, у серпні споживчі ціни в країні зросли на 3,1%, що значно перевищує цільовий рівень ЦБ у 2%.

Експерти організації оцінюють зростання ВВП Великої Британії цього року на 1,1%, у 2027 році – на 1%.

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