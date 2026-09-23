Нафта впевнено дорожчає, ціна Brent становить $101,6 за барель

Ціни на нафту помітно зростають увечері в середу, попри несподіване збільшення її запасів у США.

Ціна листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 18:20 кч становить $101,64 за барель, що на $2,39 (2,41%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою в листопаді на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчали на $1,08 (1,19%), до $91,60 за барель.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зросли на 2,97 млн барелів, йдеться у щотижневому звіті американського міністерства енергетики. Товарні запаси бензину за тиждень, що завершився 18 вересня, скоротилися на 1,69 млн барелів, дистилятів – на 428 тис. барелів.

Аналітики в середньому прогнозували скорочення запасів нафти на 0,6 млн барелів, дистилятів – також на 0,6 млн барелів, і очікували зростання запасів бензину на 0,1 млн барелів, за даними Trading Economics.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, збільшилися на 2,27 млн барелів. Тижнем раніше вони знизилися на 342 тис. барелів.

Трейдери також аналізують геополітичну ситуацію і, зокрема, відносини Тегерана та Вашингтона.

Іранська сторона готова до діалогу щодо спірних питань із США, однак не має наміру терпіти спроби силового тиску, заявив у середу президент Ірану Масуд Пезешкіан. "Ми готові до діалогу, але не сприймаємо застосування проти нас політики силового тиску", – сказав він, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН.

Американський лідер Дональд Трамп, який виступав на Генеральній Асамблеї ООН у вівторок, повідомив, що його представники зустрілися з делегацією Ірану на полях заходу, і ця зустріч пройшла "дуже добре". Він додав, що ще один раунд переговорів заплановано "найближчим часом", і висловив надію на мирну угоду, яка може стати можливою після проміжних виборів у США, призначених на листопад 2026 року.

Напередодні стало відомо, що Саудівська Аравія відновила роботу ключового нафтопроводу "Схід-Захід", що дозволяє їй перенаправляти частину нафти на експорт через Червоне море в умовах порушення поставок через Ормузьку протоку.

Fitch Ratings очікує зниження цін на нафту після відновлення прокачування цим нафтопроводом, однак підвищило прогноз середньої ціни Brent у 2027 році до $70 за барель з очікуваних раніше $65, WTI – до $65 за барель з $60.

"Ми зберегли прогноз ціни на нафту марки Brent на 2026 рік на рівні $87 за барель, оскільки динаміка цін від початку року відповідала нашим очікуванням", – йдеться в повідомленні міжнародного рейтингового агентства.