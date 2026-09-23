Нефть уверенно дорожает, Brent у $101,6 за баррель

Нефть заметно дорожает вечером в среду, несмотря на неожиданное увеличение ее запасов в США.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:20 кв составляет $101,64 за баррель, что на $2,39 (2,41%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $1,08 (1,19%), до $91,60 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 2,97 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 18 сентября, сократились на 1,69 млн баррелей, дистиллятов – на 428 тыс. баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 0,6 млн баррелей, дистиллятов – также на 0,6 млн баррелей, и ожидали роста запасов бензина на 0,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,27 млн баррелей. Неделей ранее они снизились на 342 тыс. баррелей.

Трейдеры также оценивают геополитику и, в частности, отношения Тегерана и Вашингтона.

Иранская сторона готова к диалогу по спорным вопросам с США, однако не намерена терпеть попытки силового давления, заявил в среду президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Мы готовы к диалогу, но не приемлем применение против нас политики силового давления", – сказал он, выступая на Генассамблее ООН.

Американский лидер Дональд Трамп, выступавший на ГА ООН во вторник, сообщил, что его представители встретились с делегацией Ирана на полях мероприятия, и эта встреча прошла "очень хорошо". Он добавил, что еще один раунд переговоров запланирован "на самое ближайшее время", и выразил надежду на мирное соглашение, которое может стать возможным после промежуточных выборов в Штатах, намеченных на ноябрь 2026 года.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия восстановила работу ключевого нефтепровода "Восток-Запад", позволяющего ей перенаправлять часть нефти на экспорт через Красное море в условиях нарушения поставок через Ормузский пролив.

Fitch Ratings ожидает снижения цен на нефть после возобновления прокачки по этому нефтепроводу, однако повысило прогноз средней цены Brent в 2027 году до $70 за баррель с ожидавшихся ранее $65, WTI – до $65 за баррель с $60.

"Мы сохранили прогноз цены Brent на 2026 год на уровне $87 за баррель, поскольку динамика цен с начала года соответствовала нашим ожиданиям", – говорится в сообщении международного рейтингового агентства.