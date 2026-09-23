Збитки "Епіцентру" внаслідок ракетних та шахедних атак сягають понад $1 млрд – Галина Герега

Внаслідок ракетних і шахедних атак уже повністю знищено чи пошкоджено понад 30 об'єктів групи компаній "Епіцентр" загальним обсягом понад 1 млн кв. м торговельних, логістичних і виробничих площ, збитки компанії становлять понад $1 млрд повідомила співзасновниця ГК "Епіцентр К" Галина Герега.

"Лише за останній місяць, коли особливо жорстоко б'ють по бізнесу, ми втратили 7000 робочих місць. Для мене це найболючіше питання. Адже люди – найцінніше, що є в кожного", – зазначила Галина Герега на майданчику LB.talks у межах спецпроєкту "Епіцентр виробників".

Співзасновниця "Епіцентру" зазначає, що від початку війни компанія намагалася самостійно впоратися з проблемами, які виникали внаслідок атак, однак через їхню системність і сьогоднішній масштаб український бізнес без підтримки держави не здатний швидко відновити те, що будував протягом десятиріч.

"Ми гасимо пожежі, бо ДСНС не може працювати, поки триває загроза обстрілу. Після кожного прильоту щось ремонтуємо, відновлюємо, мусимо зараз шукати гроші на техніку для пожежогасіння, на мобільні укриття біля кожного торгівельного центру, аби вберегти працівників і відвідувачів", – розповідає Герега.

Як повідомлялося, в Україні знищено понад 50% складів класу А та Б. За оцінкою Міністерства економіки та довкілля України, збитки бізнесу у 2026 році сягають близько $10 млрд. Тому, підкреслює Герега, бізнесу вкрай потрібні підтримка держави, довгострокові кредити на відновлення й побудову нових логістичних площ, а також страхування воєнних ризиків, про що говорять уже не один рік.