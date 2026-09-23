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Економіка

NYSE та Blockchain.com розглянуть можливість токенізації розміщених на біржі акцій та ETF

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NYSE та Blockchain.com розглянуть можливість токенізації розміщених на біржі акцій та ETF

Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) та криптоброкер Blockchain.com у межах стратегічної співпраці розглянуть можливість токенізації акцій та ETF, що торгуються на NYSE, йдеться в пресрелізі Blockchain.com.

Intercontinental Exchange, материнська компанія NYSE, також опікуватиметься поширенням ринкових даних та аналітики брокера, а той, у свою чергу, використовуватиме дані NYSE у своєму додатку.

"Це ставка обох сторін на те, куди рухаються ринки капіталу", – зазначає Blockchain.com.

Брокер має офіси в Лондоні та Далласі й уже продає токенізовані акції клієнтам у Європі.

Минулого тижня Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США дозволила торгівлю токенізованими акціями в країні. Торги можна буде проводити в обмеженому обсязі, а цифрові цінні папери повинні надавати власникам ті самі права та привілеї, що й традиційні акції еквівалентного класу, наголосив регулятор.

Торговельні майданчики будуть зобов'язані заздалегідь повідомляти емітентів про плани запуску торгів цифровими версіями їхніх цінних паперів, якщо ті створені третіми особами, а емітенти матимуть право їх заборонити.

Кваліфіковані інвестори у США вже мають доступ до інших токенізованих активів, зокрема до паїв приватних фондів, фондів грошового ринку та сировинних товарів, таких як золото. Біржа Nasdaq також працює над власною платформою токенізації.

#nyse #токенізація #акції #сша
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