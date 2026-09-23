Азербайджан у січні-серпні незначно скоротив випуск бензину, виробництво дизеля знизилося на 4%

Виробництво нафтопродуктів в Азербайджані в січні-серпні 2026 року в грошовому вимірі склало 4,03 млрд манатів ($2,4 млрд за поточним курсом – ІФ-У), знизившись порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,3%, йдеться в матеріалах Державного комітету статистики.

Згідно зі статистичними даними, випуск автомобільного бензину за вісім місяців знизився на 0,3% – до 941,4 тис. тонн, авіакеросину – на 17,8%, до 380,6 тис. тонн, газойлю (дизельного палива) – на 4,2%, до 1,56 млн тонн. Також скоротилося виробництво зріджених газів – на 20,3%, до 120,2 тис. тонн, нафтового бітуму – у 1,5 раза, до 104,6 тис. тонн.

Виробництво мазуту збільшилося на 45,7%, до 83,9 тис. тонн, мастильних олив – на 18,7%, до 29,8 тис. тонн, нафтового коксу – на 8,1%, до 161,9 тис. тонн.

Станом на 1 вересня у вигляді запасів готової продукції на складах Бакинського НПЗ було 41,9 тис. тонн автобензину, 29,4 тис. тонн авіакеросину, 119,5 тис. тонн газойлю, 2,5 тис. тонн мазуту, 0,8 тис. тонн мастильних олив, 3,1 тис. тонн скрапленого газу, 15,5 тис. тонн нафтового бітуму, 17,9 тис. тонн нафтового коксу.

За даними Держкомстату, споживачі палива в Азербайджані в січні-серпні придбали автомобільний бензин і дизельне паливо на загальну суму 2,7 млрд манатів ($1,58 млн – ІФ-У), що на 4,3% більше, ніж роком раніше. У загальному обсязі роздрібного товарообігу доходи від продажу автомобільного бензину та дизельного палива становили 6,1%.

Офіційний курс на 23 вересня – 1,7 маната/$1.