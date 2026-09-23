Фондова біржа ПФТС працює у середу з перебоями через проблеми з інтернетом після російських обстрілів Києва

Фондова біржа ПФТС, одна з двох на українському ринку, у середу працює з великими перебоями, повідомили кілька учасників ринку агентству "Інтерфакс-Україна".

На біржі агентству підтвердили наявність технічних проблем, пов'язаних із російськими обстрілами Києва в середу, які призвели до проблем у роботі інтернету у багатьох столичних клієнтів інтернет-провайдерів.

В ПФТС наголосили, що працюють над якнайшвидшим відновленням повноцінної роботи.

На сайті біржі у розділі "хід торгів" таблиця, яка має оновлюватися кожні 15 хвилин, містить дані станом на 11:00 середи.

Як повідомило Міністерство цифрової трансформації України, внаслідок російської атаки у Києві та області зранку в середу проблеми з інтернетом виникли у близько 100 тис. домогосподарств. Відомство зазначило, що фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і проводять ремонт мережі, щоб забезпечити стабільну роботу.

Також повідомлялося про пошкодження дата-центрів інтернет-провайдерів "Павутина" та UTELS, можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг.