Український індекс ставок за депозитами фізосіб на 23 вересня

Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 23 вересня 2026р.
|дата
|UAH
|USD
|EUR
|3 міс
|6 міс
|9 міс
|12 міс
|3 міс
|6 міс
|9 міс
|12 міс
|3 міс
|6 міс
|9 міс
|12 міс
|21.09
|13.78
|14.21
|14.52
|13.99
|0.78
|0.91
|0.99
|1.13
|0.31
|0.37
|0.35
|0.46
|22.09
|13.78
|14.21
|14.52
|13.99
|0.78
|0.91
|0.99
|1.13
|0.31
|0.37
|0.35
|0.46
|23.09
|13.78
|14.21
|14.52
|13.99
|0.78
|0.91
|0.99
|1.13
|0.31
|0.37
|0.35
|0.46
Джерело: НБУ за даними агентства "Thomson Reuters"