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Економіка

Український індекс ставок за депозитами фізосіб на 23 вересня

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Український індекс ставок за депозитами фізосіб на 23 вересня
Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 23 вересня 2026р.

дата UAH USD EUR
  3 міс 6 міс 9 міс 12 міс 3 міс 6 міс 9 міс 12 міс 3 міс 6 міс 9 міс 12 міс
21.09 13.78 14.21 14.52 13.99 0.78 0.91 0.99 1.13 0.31 0.37 0.35 0.46
22.09 13.78 14.21 14.52 13.99 0.78 0.91 0.99 1.13 0.31 0.37 0.35 0.46
23.09 13.78 14.21 14.52 13.99 0.78 0.91 0.99 1.13 0.31 0.37 0.35 0.46

Джерело: НБУ за даними агентства "Thomson Reuters"

#ставка #населення #депозит
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