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Економіка

Узбекистан має намір довести потужність ВЕС до 12 тис. МВт до 2030р. – Міненерго

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Узбекистан має намір довести потужність ВЕС до 12 тис. МВт до 2030р. – Міненерго

Влада Узбекистану планує створити системи накопичення електроенергії у всіх регіонах країни з урахуванням особливостей енергоспоживання великих промислових підприємств, повідомив міністр енергетики країни Шерзод Ходжаєв в інтерв'ю телеканалу "Узбекистан 24".

"Системи зберігання мають з'явитися у всіх регіонах країни, а їхні параметри та режими роботи необхідно адаптувати до потреб великих промислових споживачів. Розвиток цієї інфраструктури також розглядається в контексті гарантування енергетичної безпеки", – наводить Міненерго слова Ходжаєва.

Міністр також повідомив, що в рамках розвитку відновлюваної енергетики до 2030 року встановлена потужність вітрових електростанцій (ВЕС) має сягнути 12 тис. МВт. Нові проєкти планується реалізувати в Каракалпакстані, Навоїйській, Бухарській, Джизакській та Самаркандській областях.

Потужність сонячних електростанцій до того ж терміну планується довести щонайменше до 7 тис. МВт.

Міністерству енергетики доручено прискорити переговори з інвесторами та вжити заходів щодо проєктів, реалізація яких відстає від графіка, зазначив голова відомства.

Відбір інвесторів відбуватиметься на основі прозорих конкурсних процедур. Під час формування інвестиційних планів пропонується враховувати звернення та пропозиції споживачів електроенергії.

За даними Міненерго Узбекистану, на кінець 2025 року встановлена потужність електростанцій країни становила 24,7 тис. МВт. Загальна потужність сонячних і вітрових електростанцій перевищила 6,3 МВт, гідроелектростанцій – майже 2,5 МВт.

#узбекистан #плани #вде
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