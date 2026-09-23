Підсумки проведення аукціону з обміну ОВДП 23 вересня – Мінфін

Підсумки проведення аукціонів з обміну облігацій внутрішньої державної позики
|Номер аукціону
|9
|Міжнародний iдентифiкацiйний номер цінного папера розміщених облігацій
|UA4000239123
|Номінальна вартість
|1000
|Обмеження на обсяг розміщення облігацій (шт.)
|15 000 000
|Дата обміну облігацій
|23.09.2026
|Дата розрахунків за аукціоном
|25.09.2026
|Дата сплати відсотків за розміщеними облігаціями
|03.03.2027
|Дата сплати відсотків за розміщеними облігаціями
|01.09.2027
|Дата сплати відсотків за розміщеними облігаціями
|01.03.2028
|Дата сплати відсотків за розміщеними облігаціями
|30.08.2028
|Дата сплати відсотків за розміщеними облігаціями
|28.02.2029
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|62.20
|Номінальний рівень дохідності (%)
|12.44
|Термін обігу (дн.)
|887
|Дата погашення розміщених облігацій
|28.02.2029
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|14 856 475 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|11 493 623 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|21 493 623 000
|Кількість виставлених заявок (шт.)
|20
|Кількість задоволених заявок (шт.)
|15
|Мінімальний рівень дохідності розміщених облігацій (%)
|12.08
|Максимальний рівень дохідності розміщених облігацій (%)
|12.50
|Граничний рівень дохідності розміщених облігацій (%)
|12.20
|Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій (%)
|12.17
|Вартість розміщених облігацій (грн.)
|11 645 010 196.27
|Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера облігацій, що зараховуються емітенту
|UA4000232896
|Термін погашення облігацій, що зараховуються емітенту
|28.10.2026
|Кількість облігацій, що зараховуються емітенту (шт.)
|10 938 795
|Вартість облігацій, що зараховуються емітенту (грн.)
|11 645 003 605.20
|Різниця вартостей, яка виплачується емітенту (грн.)
|6 591.07
Дані: Мінфін України