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Економіка

Підсумки проведення аукціону з обміну ОВДП 23 вересня – Мінфін

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Підсумки проведення аукціону з обміну ОВДП 23 вересня – Мінфін

Підсумки проведення аукціонів з обміну облігацій внутрішньої державної позики

Номер аукціону 9
Міжнародний iдентифiкацiйний номер цінного папера розміщених облігацій UA4000239123
Номінальна вартість 1000
Обмеження на обсяг розміщення облігацій (шт.) 15 000 000
Дата обміну облігацій 23.09.2026
Дата розрахунків за аукціоном 25.09.2026
Дата сплати відсотків за розміщеними облігаціями 03.03.2027
Дата сплати відсотків за розміщеними облігаціями 01.09.2027
Дата сплати відсотків за розміщеними облігаціями 01.03.2028
Дата сплати відсотків за розміщеними облігаціями 30.08.2028
Дата сплати відсотків за розміщеними облігаціями 28.02.2029
Розмір купонного платежу на одну облігацію 62.20
Номінальний рівень дохідності (%) 12.44
Термін обігу (дн.) 887
Дата погашення розміщених облігацій 28.02.2029
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 14 856 475 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 11 493 623 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 21 493 623 000
Кількість виставлених заявок (шт.) 20
Кількість задоволених заявок (шт.) 15
Мінімальний рівень дохідності розміщених облігацій (%) 12.08
Максимальний рівень дохідності розміщених облігацій (%) 12.50
Граничний рівень дохідності розміщених облігацій (%) 12.20
Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій (%) 12.17
Вартість розміщених облігацій (грн.) 11 645 010 196.27
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера облігацій, що зараховуються емітенту UA4000232896
Термін погашення облігацій, що зараховуються емітенту 28.10.2026
Кількість облігацій, що зараховуються емітенту (шт.) 10 938 795
Вартість облігацій, що зараховуються емітенту (грн.) 11 645 003 605.20
Різниця вартостей, яка виплачується емітенту (грн.) 6 591.07

Дані: Мінфін України

#обмін #облігації
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