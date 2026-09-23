Монголія планує розпочати будівництво заводу з піролізу вугілля вартістю $130 млн до кінця 2026р

Влада Монголії заснувала ТОВ "Багануурський вугільно-хімічний завод", яке займатиметься будівництвом та експлуатацією заводу з піролізу вугілля в одному з районів Улан-Батора, повідомляється на сайті уряду країни.

Зазначається, що нова компанія була заснована Національним фондом добробуту Чингісхана (раніше – державний холдинг Erdenes Mongol, який управляє ключовими гірничодобувними активами країни). Очікується, що 67% ТОВ "Багануурський вугільно-хімічний завод" належатиме державі, а решту 33% – приватному інвестору, якого на даний момент ще не визначено.

"Будівництво має розпочатися у четвертому кварталі поточного року, а введення в експлуатацію заплановано на перший квартал 2028 року", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, влада Монголії в липні поточного року оголосила міжнародний тендер на пошук підрядника для будівництва заводу з піролізу вугілля вартістю $130 млн. Підприємство перероблятиме 1,8 млн тонн вугілля на рік і вироблятиме 600 тис. тонн напівкоксу.

Введення заводу в експлуатацію дозволить скоротити щорічні витрати державного бюджету на імпорт напівкоксу з Китаю більш ніж на $50 млн, а також повністю задовольнити потреби столиці в зимовому паливі. У планах було ввести об'єкт в експлуатацію до 2028 року, про терміни початку будівництва раніше не повідомлялося.

На початку вересня під час зустрічі з владою Монголії китайський державний багатопрофільний холдинг Norinco заявив про зацікавленість в участі у проєкті будівництва заводу.