Fitch підвищило прогноз ціни нафти Brent у 2027р. до $70 за барель, WTI – до $65 за барель

Fitch Ratings підвищило прогноз середньої ціни на нафту марки Brent у 2027 році до $70 за барель із раніше очікуваних $65 за барель, марки WTI – до $65 за барель з $60 за барель, йдеться в повідомленні міжнародного рейтингового агентства.

"Ми зберегли прогноз ціни на Brent на 2026 рік на рівні $87 за барель, оскільки динаміка цін від початку року відповідала нашим очікуванням", – йдеться в ньому.

У середині червня нафта різко подешевшала, наблизившись до позначки $70 за барель, після того як США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає припинення війни. До кінця червня обсяги поставок через Ормузьку протоку відновилися до 75% від довоєнного рівня. Однак відновлення бойових дій та зупинка роботи саудівського трубопроводу "Схід-Захід" (альтернативного маршруту в обхід Ормузької протоки) призвели до зростання ціни на нафту марки Brent: у вересні (станом на поточний момент) вона в середньому становить близько $100 за барель.

"Ми очікуємо зниження цін після відновлення прокачування нафти трубопроводом "Схід-Захід"", – зазначають аналітики агентства.

Обсяги поставок нафти через Ормузьку протоку та альтернативними трубопроводами досягли рівнів, близьких до довоєнних, як і прогнозувало Fitch.

"Ми, як і раніше, очікуємо, що в четвертому кварталі 2026 року на світовому ринку нафти виникне надлишок пропозиції, що чинитиме тиск на ціни. Проте ми незначно підвищили прогноз для Brent на 2027 рік з урахуванням премії за геополітичний ризик. Це рішення відображає невизначеність щодо термінів врегулювання конфлікту (наш новий прогноз передбачає, що це відбудеться в першому кварталі 2027 року) та ризик подальшої ескалації, яка, ймовірно, матиме обмежений характер", – йдеться в огляді.

Аналітики вважають, що у 2027 році на світовому ринку нафти спостерігатиметься значний надлишок пропозиції – незалежно від того, чи буде укладено мирну угоду. Її підписання лише поглибить цей профіцит. За прогнозами Fitch, видобуток нафти за межами Близького Сходу збільшиться на 1,5 млн барелів на добу у 2026 році та ще на 1 млн барелів на добу у 2027 році. Основними рушіями зростання стануть США, Канада, Бразилія, Аргентина та Гаяна. Ймовірно, ОПЕК+ та ОАЕ збільшать видобуток понад раніше встановлені квоти, щоб компенсувати втрати, спричинені воєнним конфліктом.

"Скорочення попиту приблизно на 5 млн б/д у другому кварталі 2026 року сприяло балансу на ринку, як ми й очікували, – йдеться у звіті. – На частку Азії припало майже дві третини цього зниження. Найбільш значне падіння було зафіксовано в Китаї – на 1,5 млн б/д. Ми очікуємо поступового відновлення світового попиту наприкінці 2026 року".

Обсяг світових запасів нафти в серпні знизився до 7,8 млрд барелів із пікового значення в 8,2 млрд барелів, зафіксованого на початку 2026 року. Очікується, що вони залишаться на комфортному рівні близько 7,8 млрд барелів, що загалом відповідає середньому показнику за 2021-2024 роки.

Прогноз ціни на нафту марки Brent на наступний рік характеризується високим ступенем невизначеності. Геополітична нестабільність може призвести до того, що середня ціна становитиме $85 за барель.

"Водночас швидке відновлення пропозиції може знизити вартість нафти до $55 за барель, якщо в першому кварталі 2027 року буде досягнуто стійкої мирної угоди, а премія за геополітичний ризик різко знизиться", – вважають аналітики агентства.