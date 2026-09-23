НКРЕКП вимушено перенесла засідання на завтра через постійні тривоги в Києві та погану якість зв'язку

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), змушена була перенести своє засідання, заплановане на середу, через безпекову ситуацію в Києві та технічні проблеми зі зв'язком.

"У зв'язку з тим, що в Києві постійні повітряні тривоги, а двоє наших колег у відрядженні, і ми, на жаль, не можемо зараз забезпечити нормальну якість зв'язку, то розглянемо одне питання, а інші перенесемо на завтра, коли повернуться колеги", – сказав під час онлайн-трансляції член комісії Костянтин Ущаповський, який головував на засіданні, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа".

На засіданні були присутні тільки троє з семи членів НКРЕКП, частина з решти підключалася онлайн.

Єдиним питанням, яке розглянув регулятор, було питання накладення штрафу на ТОВ "Волиньелектрозбут", зокрема через заборгованість перед домашніми СЕС.

Серед 44 питань порядку денного було питання встановлення з 31 жовтня прайс-кепів на спотових ринках е/е: згідно з обґрунтуванням до проєкту постанови про граничні ціни на наступні півроку, їх планували залишити на чинному рівні, встановленому з 30 квітня.

Зараз цілодобові максимальні прайс-кепи на РДН та ВДР – 15 тис. грн/МВт*год, на БР – 17 тис. грн/МВт*год, мінімальні прайс-кепи на РДН та ВДР – 10 грн/МВт*год, на БР – 0,01 грн/МВт*год.

Як повідомлялося, РФ у середу масовано атакує Київ, внаслідок чого уражено АЗК, торгівельні об'єкти, нежитлові будівлі, транспортна інфраструктура, а також фіксувалися проблеми з інтернетом. Глава АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва повідомив про ураження інфраструктури товариства, внаслідок чого не працював його сайт та служба підтримки, що вплинуло на організацію торгів на спотових ринках, яку здійснює товариство.