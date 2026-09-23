Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

GE HealthCare збільшила квартальні дивіденди на 14%

1 хв читати
Додати як джерело

Американський виробник медичного обладнання GE HealthCare Technologies Inc., виділений із General Electric Co., підвищив квартальні дивіденди на 14% – до 4 центів на акцію з 3,5 цента, повідомляється в пресрелізі компанії.

Виплати відбудуться 13 листопада. Закриття реєстру акціонерів призначено на 23 жовтня.

Дивідендна прибутковість цінних паперів компанії становитиме близько 0,2% річних, виходячи з котирувань на момент закриття торгів у вівторок ($66,27).

Ціна акцій GE HealthCare на початку сесії в середу зростає на 0,2%. Капіталізація компанії цього року впала більш ніж на 19% (до $29,9 млрд), тоді як фондовий індекс Standard & Poor's 500 зріс на 13,4%.

#медобладнання #компанія #дивіденди #сша
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"

Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"

Станом на ранок 22 вересня через несприятливі погодні умови у вигляді сильних дощів та вітру є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Київщині т…

Читати
Збори акціонерів Ferrexpo схвалили докапіталізацію на $100 млн, половину з яких дав власник "Кернелу" Веревський

Збори акціонерів Ferrexpo схвалили докапіталізацію на $100 млн, половину з яких дав власник "Кернелу" Веревський

Збори акціонерів гірничорудної компанії Ferrexpo з основними активами в Україні схвалили у понеділок додаткову емісію акцій на загальну суму приблизн…

Читати
Заборгованість перед "Автострадою" 15 млрд грн, компанія сподівається на відновлення фінансування з ключових проєктів

Заборгованість перед "Автострадою" 15 млрд грн, компанія сподівається на відновлення фінансування з ключових проєктів

Заборгованість перед "Автострадою" за вже виконані роботи близько 15 млрд грн, компанія сподівається на відновлення фінансування з ключових проєктів,…

Читати