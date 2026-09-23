GE HealthCare збільшила квартальні дивіденди на 14%

Американський виробник медичного обладнання GE HealthCare Technologies Inc., виділений із General Electric Co., підвищив квартальні дивіденди на 14% – до 4 центів на акцію з 3,5 цента, повідомляється в пресрелізі компанії.

Виплати відбудуться 13 листопада. Закриття реєстру акціонерів призначено на 23 жовтня.

Дивідендна прибутковість цінних паперів компанії становитиме близько 0,2% річних, виходячи з котирувань на момент закриття торгів у вівторок ($66,27).

Ціна акцій GE HealthCare на початку сесії в середу зростає на 0,2%. Капіталізація компанії цього року впала більш ніж на 19% (до $29,9 млрд), тоді як фондовий індекс Standard & Poor's 500 зріс на 13,4%.