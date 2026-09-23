Заступницею міністра економіки та довкілля стала ексзаступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Крамаренко

Кабінет Міністрів призначив Олену Крамаренко, яка раныше була першою заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, заступницею міністра економіки та довкілля.

Згідно з постановою на сайті уряду, розпорядження прем'єр-міністра про її призначення датоване 9 вересня.

Як зазначається на сайті Мінекономіки, Крамаренко має понад 20 років досвіду роботи у сфері охорони довкілля та державного управління. Крім роботи у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів (Міндовкілля), де вона працювала у 2022-2025рр заступницею та першою заступницею міністра, Крамаренко обіймала керівні посади в центральних органах виконавчої влади, зокрема в Державній екоінспекції.

У Міндовкіллі Крамаренко координувала напрями оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, державного екологічного контролю, а також реформування системи хімічної безпеки.

Мінекономіки додало, що розподіл функціональних обов'язків між заступниками міністра економіки та довкілля України буде визначено окремо.