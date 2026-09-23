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Економіка

Заступницею міністра економіки та довкілля стала ексзаступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Крамаренко

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Кабінет Міністрів призначив Олену Крамаренко, яка раныше була першою заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, заступницею міністра економіки та довкілля.

Згідно з постановою на сайті уряду, розпорядження прем'єр-міністра про її призначення датоване 9 вересня.

Як зазначається на сайті Мінекономіки, Крамаренко має понад 20 років досвіду роботи у сфері охорони довкілля та державного управління. Крім роботи у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів (Міндовкілля), де вона працювала у 2022-2025рр заступницею та першою заступницею міністра, Крамаренко обіймала керівні посади в центральних органах виконавчої влади, зокрема в Державній екоінспекції.

У Міндовкіллі Крамаренко координувала напрями оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, державного екологічного контролю, а також реформування системи хімічної безпеки.

Мінекономіки додало, що розподіл функціональних обов'язків між заступниками міністра економіки та довкілля України буде визначено окремо.

#мінекономіки #міністр #заступники
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