Фондові індекси США слабо знижуються на початку торгів

Фондові індекси США на початку торгів у середу слабко знижуються на тлі відновлення зростання цін на нафту та високої дохідності державних облігацій.

Зростання в технологічному секторі призупинилося, а на перший план знову вийшли макроекономічні ризики, що зберігаються, зазначають експерти.

Президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у переговорах з Іраном, що відбувалися в Нью-Йорку, але потім пригрозив знищити країну, якщо угоди не буде досягнуто.

"Ми вже не раз стикалися з такими ситуаціями, коли процес то запускався, то зупинявся. Зараз на ринку домінує інерційний тренд. Гадаю, більшості учасників ринку некомфортно йти проти потоку новин", – заявив портфельний менеджер Smead Capital Management Коул Смід.

Значення індексу менеджерів із закупівель (PMI) у сфері послуг у вересні зросло до 58,7 пункту порівняно з 56,5 пункту попереднього місяця, згідно з попередніми даними S&P Global. Промисловий PMI підвищився до 57 пунктів з 53,9 пункту. Значення індикаторів вище за позначку в 50 пунктів свідчить про посилення активності в секторі, нижче – на ослаблення.

Зведений PMI підвищився до 58,4 пункту з 56 пунктів у серпні. Це максимальний рівень за понад п'ять років (з липня 2021 року).

Акції виробників мікросхем дешевшають, оскільки частина інвесторів вирішила зафіксувати прибуток після різкого зростання їхніх котирувань цього тижня, спричиненого новим сплеском інтересу до теми штучного інтелекту, повідомляє Trading Economics. Зокрема, котирування акцій Broadcom знизилися на 1,8%, Micron Technology – на 0,9%, Intel Corp. – на 2,1%, Lam Research – на 3,2%.

Ціна банківських цінних паперів також знижується: Goldman Sachs Group – на 1,1%, Wells Fargo – на 0,5%, Morgan Stanley – на 0,7%, Citigroup Inc. – на 0,4%, JPMorgan Chase & Co. – на 0,6%.

Вартість акцій General Mills зменшилася на 1,3%. Виручка одного з найбільших виробників харчових продуктів у США за фінансовий квартал, що завершився в серпні, скоротилася на 3%, скоригований чистий прибуток – на 13%.

Акції McDonald's Corp. впали на 4,4% і є лідером падіння серед компонентів Dow Jones. Мережа ресторанів швидкого харчування повідомила, що планує надати підтримку своїм франчайзі розміром близько $8,5 млрд у період до 2036 року включно.

Котирування акцій Royal Caribbean впали більше ніж на 5%. Круїзний оператор оголосив про придбання 50%-відсоткової частки в мережі карибських курортних готелів Sandals and Beaches Resorts за $3 млрд.

Крім того, ціна акцій Nvidia Corp. знижується на 0,5%, Alphabet Inc. – на 2%, Amazon.com Inc. – на 1,8%, Apple Inc. – на 0,7%, туристичних компаній Expedia Group і Booking Holdings – на 7,1% і 4,3% відповідно.

Тим часом акції Chevron Corp. дорожчають на 1,7%, ExxonMobil – на 1,5%, Marathon Petroleum – на 1,2% та Valero Energy – на 1,7%. Це зумовлено повідомленнями про те, що представники енергетичного сектору виступили проти плану президента США Дональда Трампа щодо призупинення або обмеження експорту дизельного пального з метою стримування зростання цін.

Котирування акцій International Business Machines – на 1,9%, Microsoft Corp. – на 1%, Moderna Inc. – на 5,2%, Dell – на 3,1%, Tesla – на 1,5%.

Індекс Dow Jones Industrial Average на 17:03 кч знизився на 0,3% і становить 51729 пунктів.

Значення Standard & Poor's 500 на цей час знизилося на 0,4% – до 7734,7 пункту.

Індекс Nasdaq Composite з моменту відкриття ринку втратив 0,6% і перебував на позначці 27 071 пункт.