Ф'ючерси на фондові індекси США дещо знижуються

Котирування ф'ючерсів на американські фондові індекси дещо знижуються під час торгів у середу.

Раллі в технологічному секторі призупинилося, а на перший план знову вийшли макроекономічні ризики, що зберігаються, зазначають експерти.

Президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у переговорах з Іраном, що відбувалися в Нью-Йорку, але потім пригрозив знищити країну, якщо угоди не буде досягнуто.

"Ми вже не раз стикалися з такими ситуаціями, коли процес то запускався, то зупинявся. Зараз на ринку домінує інерційний тренд. Гадаю, більшості учасників ринку некомфортно йти проти потоку новин", – заявив портфельний менеджер Smead Capital Management Коул Смід.

Акції виробників мікросхем дешевшають, оскільки частина інвесторів вирішила зафіксувати прибуток після різкого зростання їхніх котирувань цього тижня, спричиненого новим сплеском інтересу до теми штучного інтелекту, повідомляє Trading Economics. Зокрема, котирування акцій Broadcom знизилися на 1% під час попередньої сесії, Micron Technology – на 0,6%, Intel Corp. – на 1,2%, Lam Research – на 2%.

Ціна банківських цінних паперів також знижується: Goldman Sachs Group – на 0,7%, Wells Fargo – на 0,1%, Morgan Stanley та JPMorgan Chase & Co. – на 0,5%, Bank of America Corp. – на 0,2%, Citigroup Inc. – на 0,4%.

Вартість акцій General Mills знизилася на 0,2% на тлі новин про те, що виручка компанії за фінансовий квартал, який завершився в серпні, скоротилася на 3%, а скоригований чистий прибуток – на 13%.

Ціна акцій Nvidia Corp. знизилася на 0,6%, Alphabet Inc. – на 0,4%, Amazon.com Inc. і Boeing Co. – на 0,2%, Tesla – на 0,3%.

Тим часом акції Chevron Corp. подорожчали на 0,7%, ExxonMobil – на 0,9%, Marathon Petroleum – на 1% і Valero Energy – на 0,7%. Це зумовлено повідомленнями про те, що представники енергетичного сектору виступили проти плану президента США Дональда Трампа щодо призупинення або обмеження експорту дизельного пального з метою стримування зростання цін.

Акції Royal Caribbean подорожчали на 0,5%. Круїзний оператор оголосив про придбання 50%-відсоткової частки в мережі карибських курортних готелів Sandals and Beaches Resorts за $3 млрд.

Котирування акцій International Business Machines зросли на 0,9%, Apple Inc. – на 0,5%, Microsoft Corp. – на 0,8%.

Котирування грудневих ф'ючерсів на індекс Dow Jones станом на 15:45 кч знизилися на 0,3%. Ціна контрактів на грудень на Standard & Poor's 500 на цей час знизилася на 0,1%, на Nasdaq 100 – на 0,2%.