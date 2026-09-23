Fitch покращило прогноз зростання світового ВВП у 2026 році до 2,6% з 2,4%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз зростання світової економіки у 2026 році до 2,6% з 2,4%, які очікувалися в червні, повідомляється в огляді Global Economic Outlook (GEO).

"Світове економічне зростання зберігається, незважаючи на енергетичний шок, однак підвищення реальних процентних ставок ускладнює економічні умови", – йдеться у звіті.

Перспективи світової грошово-кредитної політики суттєво змінилися, вважають аналітики агентства.

"Новий голова Федеральної резервної системи Кевін Ворш перевів політику регулятора в більш "яструбине" русло, Банк Японії прискорив жорсткість заходів, а Європейський центральний банк перевів ставки в зону помірно обмежувальної політики, щоб знизити ризик виникнення вторинних ефектів через більш тривалу, ніж очікувалося, волатильність світових цін на енергоносії", – зазначається в повідомленні.

Аналітики агентства підвищили оцінку економічного зростання в США поточного та наступного року на 0,2 процентного пункту – до 2,1%. Зростання споживання триває попри уповільнення темпів збільшення реальних доходів домогосподарств, а нарощування капіталовкладень у сфері штучного інтелекту не демонструє ознак спаду.

"Ми спостерігаємо значні зміни в прогнозах щодо реальних ключових ставок на найближчі кілька років, оскільки керівництво ФРС перейшло до більш жорсткої політики, а центральні банки прагнуть не допустити вторинних ефектів від шокового зростання витрат – подібних до тих, що спостерігалися після пандемії", – заявив головний економіст Fitch Браян Култон.

Агентство очікує, що ФРС знову підвищить процентні ставки в грудні й не змінюватиме їх наступного року. Це означає, що до кінця 2027 року ставки будуть на 125 базисних пунктів вищими, ніж прогнозувалося в червні, незважаючи на незначне зниження прогнозу щодо інфляції в США на тлі уповільнення темпів зростання зарплат.

"Ми також очікуємо, що ЄЦБ іще раз підвищить ставки у жовтні, проте, з огляду на низький ризик виникнення вторинних ефектів, вважаємо, що наступного року ці підвищення будуть скасовані в міру зниження цін на нафту до $70 за барель (згідно з нашим базовим сценарієм)", – ідеться в огляді Fitch.

Економічна активність у єврозоні виявилася стійкою, що призвело до незначного поліпшення прогнозів. Зокрема, Fitch очікує, що у другому кварталі 2026 року ВВП Німеччини зросте на 1% у річному обчисленні після трьох років стагнації.

Оцінка зростання ВВП Південної Кореї була суттєво покращена на тлі посилення буму світових витрат на ІТ (що також підтримує економіки інших країн, зокрема Мексики та Японії), йдеться в повідомленні.

Однак прогноз зростання ВВП Китаю цього року було знижено на 0,1 п.п. – до 4,5%. "Скорочення інвестицій в основні фонди та слабкі споживчі витрати стримують внутрішній попит, контрастуючи з величезними темпами зростання експорту", – зазначається в огляді.