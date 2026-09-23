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Економіка

Офіційні (облікові) курси банківських металів на 24 вересня- НБУ

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Офіційні (облікові) курси банківських металів на 24 вересня- НБУ
Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України встановив офіційні (облікові) курси банківських металів на 24 вересня 2026 року.

Метал Ціна за 1 тройську унцію/ грн.
Золото 193295.79
Срібло 2919.24
Платина 79652.08
Паладій 57079.09

Дані НБУ

#цінметали #нбу
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