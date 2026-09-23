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Економіка

Офіційні курси Національного банку України на 24 вересня

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Офіційні курси Національного банку України на 24 вересня

Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 24 вересня 2026 року.

Код Назва валюти Офіційний курс
AUD 1 австралійський долар 31.7095
AZN 1 азербайджанський манат 26.3982
DZD 10 алжирських динарів 3.3568
THB 10 тайських бат 13.4809
KRW 100 південнокорейських вон 3.2864
HKD 1 гонконгівський долар 5.7192
DKK 1 данська крона 6.8473
AED 1 дирхам ОАЕ 12.2127
USD 1 долар США 44.8571
VND 1000 в'єтнамських донг 1.7252
EUR 1 ЄВРО 51.1864
EGP 1 єгипетський фунт 0.8723
JPY 10 японських єн 2.8404
PLN 1 польський злотий 11.6954
INR 10 індійських рупій 4.6849
CAD 1 канадський долар 31.8384
GEL 1 грузинський ларі 17.1008
LBP 100 ліванських фунтів 0.0500
MYR 1 малайзійський ринггіт 10.9944
MXN 1 мексиканське песо 2.5740
MDL 1 молдовський лей 2.5447
ILS 1 новий ізраїльський шекель 14.8665
NZD 1 новозеландський долар 25.5340
NOK 1 норвезька крона 4.7420
ZAR 1 південноафриканський ренд 2.7454
RON 1 румунський лей 9.6988
IDR 1000 індонезійських рупій 2.5177
SAR 1 саудівський ріял 11.9452
RSD 10 сербських динарів 4.3590
SGD 1 сінгапурський долар 35.0918
BDT 10 бангладеських так 3.6469
KZT 100 казахстанських теньге 10.1010
TND 1 туніський динар 15.1990
TRY 1 турецька ліра 0.9185
HUF 100 угорських форинтів 14.0425
GBP 1 британський фунт стерлінгів 59.5675
CZK 1 чеська крона 2.0988
SEK 1 шведська крона 4.5426
CHF 1 швейцарський франк 54.5110
CNY 1 китайський юань женьміньбі 6.6874
XDR 1 SDR – спеціальні права запозичення 61.0557

Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 21 вересня становив 459,21 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $431,36 млн.

#гривня #курс
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