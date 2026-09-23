Офіційні курси Національного банку України на 24 вересня

Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 24 вересня 2026 року.
|Код
|Назва валюти
|Офіційний курс
|AUD
|1 австралійський долар
|31.7095
|AZN
|1 азербайджанський манат
|26.3982
|DZD
|10 алжирських динарів
|3.3568
|THB
|10 тайських бат
|13.4809
|KRW
|100 південнокорейських вон
|3.2864
|HKD
|1 гонконгівський долар
|5.7192
|DKK
|1 данська крона
|6.8473
|AED
|1 дирхам ОАЕ
|12.2127
|USD
|1 долар США
|44.8571
|VND
|1000 в'єтнамських донг
|1.7252
|EUR
|1 ЄВРО
|51.1864
|EGP
|1 єгипетський фунт
|0.8723
|JPY
|10 японських єн
|2.8404
|PLN
|1 польський злотий
|11.6954
|INR
|10 індійських рупій
|4.6849
|CAD
|1 канадський долар
|31.8384
|GEL
|1 грузинський ларі
|17.1008
|LBP
|100 ліванських фунтів
|0.0500
|MYR
|1 малайзійський ринггіт
|10.9944
|MXN
|1 мексиканське песо
|2.5740
|MDL
|1 молдовський лей
|2.5447
|ILS
|1 новий ізраїльський шекель
|14.8665
|NZD
|1 новозеландський долар
|25.5340
|NOK
|1 норвезька крона
|4.7420
|ZAR
|1 південноафриканський ренд
|2.7454
|RON
|1 румунський лей
|9.6988
|IDR
|1000 індонезійських рупій
|2.5177
|SAR
|1 саудівський ріял
|11.9452
|RSD
|10 сербських динарів
|4.3590
|SGD
|1 сінгапурський долар
|35.0918
|BDT
|10 бангладеських так
|3.6469
|KZT
|100 казахстанських теньге
|10.1010
|TND
|1 туніський динар
|15.1990
|TRY
|1 турецька ліра
|0.9185
|HUF
|100 угорських форинтів
|14.0425
|GBP
|1 британський фунт стерлінгів
|59.5675
|CZK
|1 чеська крона
|2.0988
|SEK
|1 шведська крона
|4.5426
|CHF
|1 швейцарський франк
|54.5110
|CNY
|1 китайський юань женьміньбі
|6.6874
|XDR
|1 SDR – спеціальні права запозичення
|61.0557
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 21 вересня становив 459,21 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $431,36 млн.