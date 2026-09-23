Fitch відкликало рейтинги Ferrexpo

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відкликало довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) гірничорудної компанії Ferrexpo plc з основними активами в Україні на рівні "CC" та короткостроковий РДЕ на рівні "C".

"Fitch відкликає рейтинги, оскільки Ferrexpo вирішила припинити участь у процесі рейтингування", – йдеться у повідомлені агентства.

Fitch пояснило, що більше не матиме достатньої інформації для підтримання цих рейтингів, тож більше не надаватиме рейтингові та аналітичні послуги для гірничорудної компанії.

Як повідомлялося, у серпні-вересні цього року Ferrexpo залучило приблизно $100 млн у капітал через додаткову емісію акцій, близько $50 млн з яких дає власник агрохолдингу "Кернел" Андрій Веревський та ще приблизно $40 млн – пов'язана із Костянтином Жеваго Fevamotinico S.a.r.l., яка наразі є найбільшим власником самої Ferrexpo із часткою 49,27%.

Нові акції становлять приблизно 73,1% від наявних акцій компанії до залучення коштів Очікується, що після завершення залучення коштів власник "Кернелу" матиме 21,44% від збільшеного акціонерного капіталу.

Хоча додаткові акції розміщувалися із великим дисконтом по 16 пенсів, курс акцій Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі наразі становить 28,58 пенсів, що відповідає капіталізації GBP304,7 млн (біля $404,4 млн). Нові акції було допущено до торгівлі на біржі з 22 вересня.

Рада директорів вважає, що залучених $100 млн буде достатньо для задоволення негайних та короткострокових операційних потреб групи, щоб вона могла працювати на зниженому рівні впродовж наступних 18 місяців. Залучені кошти буде використано переважно для відновлення тимчасово зупинених гірничодобувних та збагачувальних операцій в Україні, відновлення відстрочених витрат у всіх операціях, зокрема ремонтів та техобслуговування, а також збереження фінансової гнучкості з огляду на постійну невизначеність роботи в Україні.

Перед оголошенням про докапіталізацію Ferrexpo із значною затримкою опублікувала звітність за 2025 рік. Згідно з нею, компанія зменшила виторг на 16% – до $787 млн, її прибуток EBITDA впав у 2,5 раза – до $28 млн, а чистий збиток зріс майже у 4,5 раза – до $223,9 млн.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% – ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Лондонська фондова біржа (LSE) з початку травня призупинила торги акціями Ferrexpo через неможливість компанії вчасно опублікувати річну звітність, які відновила 7 вересня.