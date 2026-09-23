Тайванська TCC Group планує придбати "Івано-Франківськцемент", очікує регуляторних дозволів

Taiwan Cement Corporation (TCC Group) має намір придбати 100% акцій українського виробника цементу ПрАТ "Івано-Франківськцемент" ("ІФЦЕМ"), повідомила пресслужба підприємства.

"Партнерство поєднає лідерські позиції "ІФЦЕМ" на українському ринку, його сучасні виробничі потужності, багаторічні промислові традиції та сильну команду, а також глобальний досвід, технології та інвестиційні можливості TCC. Воно створює основу для подальшого розвитку групи та її активної участі у масштабній відбудові України й поглибленні економічної інтеграції з Європою", – йдеться у повідомленні на сайті "Івано-Франківськцементу".

Відповідна угода укладатиметься між мажоритарним акціонером ПрАТ "Івано-Франківськцемент" CemInWest S.A. (Швейцарія) спільно з власниками пов'язаних компаній ТзОВ "Івано-Франківськдах", ТзОВ "Кругіпс", ТзОВ "Крумікс" та TCC Group EMEA Holdings B.V. (Нідерланди) – дочірньою компанією TCC Group Holdings Co., Ltd.

Зазначається, що завершення угоди залежить від отримання необхідних дозволів у сфері антимонопольного законодавства та інших регуляторних погоджень у відповідних юрисдикціях, а також виконання стандартних умов закриття.

Як повідомив голова правління і член наглядової ради "Івано-Франківськцементу" Микола Круць, він залишатиметься членом ради директорів підприємства протягом найближчих років.

"Сьогодні компанія переходить до нового етапу свого розвитку. Партнерство з глобальним стратегічним інвестором з Тайваню відкриває перед "ІФЦЕМ" нові можливості для інвестицій, технологічного розвитку та подальшого зміцнення його позицій. У найближчі роки я залишатимусь членом ради директорів, щоб сприяти наступності, стабільності та подальшому розвитку компанії", – цитує Круця компанія у повідомленні.

Попередня вартість угоди становить близько EUR750 млн, наводить дані "Forbes Україна" з посиланням на видання Focus Taiwan.

ПрАТ "Івано-Франківськцемент" займається виробництвом цементу, покрівельних матеріалів, бетонних, залізобетонних виробів та сухих будівельних сумішей. Виробнича потужність становить 4,3 млн тонн цементу на рік. На підприємствах групи працює близько 2,5 тис. осіб.

До повномасштабної війни група NEQSOL Holding була близька до купівлі "Івано-Франківськцементу", проте пізніше відмовилась від угоди.

За інформацією аналітичної системи YouControl, за підсумками 2025 року ПрАТ "Івано-Франківськцемент" збільшив чистий прибуток в 1,4 раза порівняно з попереднім роком, до 4,2 млрд грн, чистий дохід – на 20,3%, до 16,2 млрд грн. У першій половині 2026 року чистий прибуток зменшився на чверть проти аналогічного періоду 2025 року, до 1,4 млрд грн, а чистий дохід – на 4,2%, до 7,1 млрд грн. Вартість активів підприємства становила 14,9 млрд грн.

TCC Group Holdings Co., Ltd. – глобальна промислова група з Тайваню, один із найбільших світових виробників цементу. Група має понад 40 виробничих майданчиків, сукупні потужності з виробництва цементу перевищують 112 млн тонн на рік, кількість працівників – 13,8 тис. осіб. TCC також розвиває напрями "зеленої" енергетики, систем накопичення енергії та сучасних матеріалів. TCC має значну присутність у Європі та Африці, зокрема в Португалії, Туреччині, Іспанії, Великій Британії, Нідерландах, Франції та Італії.