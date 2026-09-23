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Економіка

INEOS зупиняє роботу трьох хімзаводів у Великій Британії через високі ціни на газ

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INEOS зупиняє роботу трьох хімзаводів у Великій Британії через високі ціни на газ
Фото: Unsplash

INEOS призупиняє роботу всіх трьох своїх великих хімічних заводів із виробництва ацетилів у місті Галлі у Великій Британії, повідомляє хімкомпанія.

Зазначається, що підприємства були останніми великими виробництвами в Європі, що працювали, з виробництва оцтової кислоти, оцтового ангідриду та етилацетату, які застосовуються для виробництва широкого спектра продукції – лікарських препаратів, одягу, косметики, мийних засобів, будівельних матеріалів та вибухових речовин. Наголошується, що виробництва в Галлі є одними з найефективніших у світі та працюють із мінімально можливим рівнем викидів CO₂ (вуглецевий слід удвічі нижчий, ніж у США, і у вісім разів нижчий, ніж у Китаї).

"За нинішніх цін на газ, які у 12 разів вищі, ніж у США, і у вісім разів вищі, ніж у Китаї, ми просто не можемо конкурувати. (...) Європейським регуляторам необхідно усвідомити, що поєднання високих витрат на енергію та додаткового тягаря вуглецевих податків руйнує нашу європейську виробничу базу. За іронією долі, це призведе до збільшення викидів CO₂ через (імпорт продукції – ІФ-У) менш ефективного виробництва в Китаї та США", – наводяться в повідомленні слова глави INEOS Джима Реткліффа.

INEOS почала консервувати європейські виробництва у 2023 році. Реткліфф неодноразово критикував рішення європейського уряду, стверджуючи, що Європа "скочується до офшорингу своєї промисловості, робочих місць, інвестицій та викидів". "Якщо європейський уряд не вирішить проблеми високих витрат на енергію, податків на викиди діоксиду вуглецю та оновлення (виробничої бази – ІФ-У), через наступні 20 років від неї (хімічної промисловості – ІФ-У) мало що залишиться", – заявляв глава INEOS у 2024 році.

#ineos #заводи #британія #призупинення
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