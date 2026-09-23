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Економіка

Ціна на нафту марки Brent почала зростати, торгується на рівні $99,6 за барель

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Ціна на нафту марки Brent почала зростати, торгується на рівні $99,6 за барель

Нафта сорту Brent почала дорожчати на торгах у середу, WTI залишається в мінусі.

Ціна листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 14:25 кч становить $99,62 за барель, що на $0,37 (0,37%) вище, ніж на закритті попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI з постачанням у листопаді на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подешевшали на $0,46 (0,51%), до $90,06 за барель.

"Brent отримує підтримку завдяки різкому зростанню цін на газойль на тлі нової хвилі побоювань, що США можуть запровадити заборону на експорт дизельного пального", – зазначає керівник напряму стратегії на сировинних ринках Saxo Bank Оле Гансен.

Напередодні американський президент Дональд Трамп заявив, що доручив своїй адміністрації розглянути питання про заборону або обмеження експорту дизельного пального, відповідне рішення буде ухвалено найближчим часом.

Трейдери продовжують оцінювати перспективи постачань сировини з країн Перської затоки. Напередодні стало відомо, що Саудівська Аравія відновила роботу ключового нафтопроводу "Схід – Захід", що дає їй змогу перенаправляти частину нафти на експорт через Червоне море в умовах порушення постачань через Ормузьку протоку.

Трамп, який виступив у вівторок на Генеральній асамблеї ООН, повідомив, що його представники зустрілися з делегацією Ірану "на полях" заходу, і ця зустріч минула "дуже добре". Він додав, що ще один раунд переговорів запланований "на найближчий час".

Під час виступу Трамп заявив, що йому доведеться зробити вибір між укладенням угоди з Іраном і знищенням цієї країни. Він висловив сподівання на мирну угоду, яка може стати можливою після проміжних виборів у США, запланованих на листопад 2026 року.

Увага трейдерів у середу зосереджена на щотижневому звіті про запаси енергоносіїв у США, який буде опубліковано о 17:30 кч. Оцінки Американського інституту нафти (API), оприлюднені в ніч на середу, показали збільшення запасів нафти в країні минулого тижня на 1,786 млн барелів.

#нафта #світ #день #ціна
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