Саудівська Аравія в липні збільшила видобуток нафти на 14,2% м/м, експорт – на 3,3% – JODI

Саудівська Аравія в липні збільшила видобуток нафти на 14,2% порівняно з попереднім місяцем, експорт – на 3,3%, повідомляється на сайті Joint Organization Data Initiative (JODI).

Обсяг експортних поставок становив 4,125 млн барелів на добу порівняно з 3,993 млн б/д у червні. Порівняно з липнем 2025 року він обвалився на 31,2%.

Видобуток нафти Саудівської Аравії позаминулого місяця зріс до 8,135 млн б/д проти 7,122 млн б/д у червні. Водночас у річному вимірі було зафіксовано скорочення на 11,6%.

Виробництво нафти у Венесуелі в липні підвищилося на 1,1% м/м – до 1,2 млн б/д. Порівняно з тим самим місяцем минулого року показник зріс на 10,7%. Країна експортувала позаминулого місяця 855 тис. б/д порівняно з 863 тис. б/д у червні, роком раніше поставок за кордон не було.

Згідно з попередніми оцінками JODI, США в липні збільшили видобуток нафти на 0,2% – до 13,817 млн б/д порівняно з переглянутими 13,792 млн б/д у попередньому місяці. За рік показник збільшився на 1,3% (з 13,642 млн б/д).

Експорт американської нафти, за попередніми розрахунками організації, позаминулого місяця становив 3,521 млн б/д порівняно з 4,735 млн б/д у червні (падіння на 25,6%) та 3,52 млн б/д у липні 2025 року.