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Економіка

Rivian відкликає майже 99 тис. електромобілів у США через проблему з камерами заднього виду

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Rivian відкликає майже 99 тис. електромобілів у США через проблему з камерами заднього виду

Американський виробник електромобілів Rivian Automotive Inc. відкликає 98 828 тис. автомобілів у США через дефект, що перешкоджає переданню зображення з камер заднього виду, йдеться в повідомленні американського Національного управління з безпеки дорожнього руху (NHTSA).

Повідомлення, що з'являється на дисплеї під час руху автомобіля заднім ходом, може блокувати зображення, яке надходить з камер, – це підвищує ризик зіткнення під час паркування та маневрів, зазначає регулятор.

Кампанія з відкликання стосується моделей R1S модельного ряду 2022-2027 років, R1T 2022-2026 років випуску, а також R2 модельного ряду 2027 року.

Для усунення дефекту необхідно оновити програмне забезпечення електромобілів.

#автомобілі #rivian #сша
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