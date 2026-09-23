"Оператор ринку" повідомив про ураження його інфрастуктури і збої в роботі

Глава АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва повідомив про ураження інфраструктури товариства, внаслідок чого не працює його сайт та служба підтримки.

"Шановні колеги, на жаль, наша інфраструктура опинилась під ураженням. Наразі тривають роботи з переходу на резервне обладнання, це займає певний час, проте ми очікуємо що до 14:00 все буде врегульовано", – написав він у профільній групі в телеграм в середу.

Гавва закликав учасників ринку з усіма питаннями звертатись в телеграм-акаунт товариства (https://t.me/MO_EE_OR) або писати йому особисто.

Перед цим він зазначив, що "не працюють наші стандартні механізми підтримки".

Ще раніше "Оператор ринку" заявив про збій у роботі його апаратного забезпечення, який перешкоджає проведенню торгів на ринку "на добу наперед" (РДН) та на внутрішньодобовому ринку (ВДР). Через це він оголосив про виникнення позаштатної ситуації на цих ринках.

"У зв'язку з цим торги на ВДР зупинено і час "закриття воріт РДН" подовжено до 14:00. Нами вживаються всі можливі заходи щодо усунення такого збою", – зазначив "Оператор ринку".