Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

"Оператор ринку" повідомив про ураження його інфрастуктури і збої в роботі

1 хв читати
Додати як джерело
"Оператор ринку" повідомив про ураження його інфрастуктури і збої в роботі

Глава АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва повідомив про ураження інфраструктури товариства, внаслідок чого не працює його сайт та служба підтримки.

"Шановні колеги, на жаль, наша інфраструктура опинилась під ураженням. Наразі тривають роботи з переходу на резервне обладнання, це займає певний час, проте ми очікуємо що до 14:00 все буде врегульовано", – написав він у профільній групі в телеграм в середу.

Гавва закликав учасників ринку з усіма питаннями звертатись в телеграм-акаунт товариства (https://t.me/MO_EE_OR) або писати йому особисто.

Перед цим він зазначив, що "не працюють наші стандартні механізми підтримки".

Ще раніше "Оператор ринку" заявив про збій у роботі його апаратного забезпечення, який перешкоджає проведенню торгів на ринку "на добу наперед" (РДН) та на внутрішньодобовому ринку (ВДР). Через це він оголосив про виникнення позаштатної ситуації на цих ринках.

"У зв'язку з цим торги на ВДР зупинено і час "закриття воріт РДН" подовжено до 14:00. Нами вживаються всі можливі заходи щодо усунення такого збою", – зазначив "Оператор ринку".

#обстріл #енергетика #оператор_ринку
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"

Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"

Станом на ранок 22 вересня через несприятливі погодні умови у вигляді сильних дощів та вітру є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Київщині т…

Читати
Збори акціонерів Ferrexpo схвалили докапіталізацію на $100 млн, половину з яких дав власник "Кернелу" Веревський

Збори акціонерів Ferrexpo схвалили докапіталізацію на $100 млн, половину з яких дав власник "Кернелу" Веревський

Збори акціонерів гірничорудної компанії Ferrexpo з основними активами в Україні схвалили у понеділок додаткову емісію акцій на загальну суму приблизн…

Читати
Заборгованість перед "Автострадою" 15 млрд грн, компанія сподівається на відновлення фінансування з ключових проєктів

Заборгованість перед "Автострадою" 15 млрд грн, компанія сподівається на відновлення фінансування з ключових проєктів

Заборгованість перед "Автострадою" за вже виконані роботи близько 15 млрд грн, компанія сподівається на відновлення фінансування з ключових проєктів,…

Читати