Європейські фондові ринки не демонструють єдиної динаміки

Фондові індекси країн Західної Європи не демонструють єдиної динаміки на торгах у середу.

Індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 станом на 12:30 кч знизився на 0,07% – до 642,35 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,17%, французький CAC 40 – 0,01%, італійський FTSE MIB – 0,19%. Німецький DAX втрачає 0,34%, іспанський IBEX 35 – 0,09%.

Інвестори продовжують спостерігати за геополітичними новинами, а також аналізують статистичні дані.

Президент США Дональд Трамп, який виступив у вівторок на Генеральній асамблеї (ГА) ООН, повідомив, що його представники зустрілися з делегацією Ірану "на полях" заходу, і ця зустріч минула "дуже добре". Він додав, що ще один раунд переговорів запланований на "найближчий час".

Очільник Білого дому заявив, що йому доведеться зробити вибір між укладенням угоди з Іраном і знищенням цієї країни. Він висловив сподівання на мирну угоду, яка може стати можливою після проміжних виборів у США, запланованих на листопад 2026 року.

Очікується, що в середу на Генеральній асамблеї ООН виступить президент Ірану Масуд Пезешкіан.

"Імовірно, ми наближаємося до моменту, коли в інтересах обох сторін буде деескалація конфлікту та пошук шляхів для руху вперед", – написав аналітик Edward Jones Брок Веймер.

Тим часом головний виконавчий директор Smead Capital Management Коул Смід не схильний до передчасного оптимізму. "Ми вже опинялися в ситуаціях, коли за поліпшенням було погіршення", – сказав він про перспективи близькосхідного врегулювання.

Відновлення постачань нафти через Ормузьку протоку в разі завершення американсько-іранського конфлікту відіграватиме вирішальну роль у стримуванні інфляції, що, у свою чергу, вплине на грошово-кредитну політику центральних банків, зазначає Reuters.

Як показали опубліковані в середу попередні дані, зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) у єврозоні, що розраховується S&P Global, у вересні зріс до 53,1 пункту з 52 пунктів попереднього місяця, сягнувши максимуму за майже 3,5 року. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав зниження до 51,7 пункту. Значення індексу вище 50 пунктів свідчить про зростання економічної активності.

Промисловий PMI в єврозоні залишився на серпневому рівні 52,7 пункту, індикатор сфери послуг підвищився до 53 пунктів з 51,6 пункту.

Значення зведеного PMI в Німеччині підскочило до максимального за 11 місяців рівня 53,8 пункту з 51,8 пункту в серпні. Промисловий показник також знизився до 53,8 пункту з 54,3 пункту, індекс сектору послуг підвищився до 52,9 пункту з 49,7.

Французький зведений PMI у вересні становив 51,2 пункту проти 48,5 пункту в серпні. Показник став найвищим за більше ніж два роки. Індекс промислового сектора знизився до 50,3 пункту з 51,1, сфери послуг – зріс до 51,4 пункту з 48 пунктів у серпні.

Зведений PMI Великої Британії знизився до 51,7 пункту з 52,5 пункту. Промисловий індикатор становив 52 пункти проти 51,7 пункту в серпні, індекс сектора послуг знизився до 51,7 пункту з 52.

До трійки лідерів зростання серед компонентів Stoxx 600 входять Bavarian Nordic (+3,6%), Sweco (+3,3%) та Nokia Corp. (+3,1%).

Позитивну динаміку демонструють банки: Raiffeisen нарощує капіталізацію на 1,9%, Societe Generale – на 1,8%, Banco BPM – на 1,3%, Standard Chartered і CaixaBank – на 1,2%, Unicaja Banco – на 1%, Credit Agricole і HSBC – на 0,9%, Lloyds – на 0,7%.

Зростають у ціні акції нафтовидобувних і нафтопереробних компаній, зокрема Neste – на 3,1%, Repsol – на 2,3%, BP Plc – на 1%, Eni – на 0,5%, Shell – на 0,4%.

Найбільші втрати у складі зведеного індексу зазнає інжинірингова компанія Arcadis, ринкова вартість якої знизилася на 5,7% після повідомлень про те, що канадська WSP Global відмовилася від планів поглинання голландського конкурента.

Лідером падіння в Лондоні є ритейлер JD Sports Fashion (-3,6%), який оприлюднив звітність за перше фінансове півріччя. Прибуток JD Sports до оподаткування у звітному періоді зріс у 1,8 раза, проте скоригований показник зменшився на 19,7%. При цьому порівнянні продажі знизилися на 2,8%.

Вартість акцій виробника алкоголю Diageo знижується на 0,4%. Раніше британська компанія оголосила про призначення Джоан Вілсон із рекламного концерну WPP на посаду головної фінансової директорки з 2027 року.

Помітно зменшується капіталізація автовиробників, зокрема Volkswagen (на 1,5%), BMW AG і Daimler Truck (на 1,3%), Mercedes-Benz (на 1%), а також Stellantis (на 0,9%).

Найсильніше падіння в Парижі демонструють акції Kering S.A. (на 2%), у Франкфурті – Scout24 (на 3,1%), у Мілані – Unipol Gruppo (на 1,4%), у Мадриді – Solaria Energia y Medio Ambiente (на 5,8%).