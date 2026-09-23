Ринки акцій Китаю знизилися в середу, Південна Корея та Австралія закрилися в плюсі

Фондові індекси країн Азіайсько-Тихоокеанського регіону завершили торги середи різноспрямованими змінами.

Біржі Японії були закриті у зв'язку з державним святом.

Китайський Shanghai Composite опустився на 0,39%, гонконгський Hang Seng втратив 1,01% після підйому за підсумками трьох сесій поспіль.

Інвестори демонстрували обережність напередодні зустрічі лідерів США та Китаю у Вашингтоні, пише Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп прийме голову КНР Сі Цзіньпіна в Білому домі в четвер. Очікується, що глави двох держав обговорять широкий спектр питань, зокрема конфлікт на Близькому Сході, торговельні відносини, розвиток штучного інтелекту, а також ситуацію з постачаннями рідкоземельних металів.

На торгах у Гонконгу найбільших втрат зазнали інтернет-ритейлер Alibaba Group Holding (-4,4%), виробник споживчої електроніки Xiaomi (-3,8%) та виробник дизельних двигунів Weichai Power (-3,2%).

Папери Sunny Optical Technology подешевшали на 3,1%, Laopu Gold – на 2,7%, Sino Biopharmaceutical – на 2,5%, Tencent – на 2,4%, BYD Electronic – на 2,3%.

До трійки лідерів зростання увійшли автомобільна компанія Li Auto (+2,6%), девелопер China Resources Land та компанія з управління нерухомістю China Overseas Land & Investment (+1,7% у обох).

Капіталізація China Resources Beer та China Mengniu Dairy підвищилася на 1,4%, Budweiser Brewing – на 1,2%, New Oriental Education & Technology та Techtronic Industries – на 1,1%.

Південнокорейський індекс Kospi додав 0,9%.

Вартість паперів виробника чипів і смартфонів Samsung Electronics збільшилася на 3,3%, виробника чипів SK Hynix – на 1,2%, виробника кольорових металів Korea Zinc – на 0,5%, авіакомпанії Korean Air Lines – на 0,3%.

Акції автовиробника Hyundai Motor та сталеливарної компанії Posco опустилися в ціні на 2,1%.

Значення австралійського S&P/ASX 200 піднялося на 0,09%.

Найбільше зростання показали котирування компанії Macquarie Technology Group (+8,3%), яка працює у сфері цифрової інфраструктури, хмарних технологій, кібербезпеки та телекомунікацій.

Найзначніше зниження продемонстрували папери освітньої компанії IDP Education (-11,2%), яка напередодні повідомила про відхилення покращеної пропозиції про купівлю з боку інвесткомпанії Blackstone Singapore, що оцінила IDP у 694,7 млн австралійських доларів (близько $493 млн).

Капіталізація найбільших гірничодобувних компаній світу BHP та Rio Tinto зросла на 1,4% та 0,8% відповідно.

Акції Qantas Airways Ltd. подорожчали на 2,1%. Раніше авіакомпанія оголосила, що планує у 2028 році запустити безпосадкові рейси за маршрутом Сідней – Нью-Йорк, що дасть змогу пасажирам скоротити час у дорозі більш ніж на три години.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) для Австралії, який розраховує S&P Global, у вересні знизився до мінімальних із червня 50,8 пункту з 52,7 пункту місяцем раніше, згідно з попередніми даними. Проте індикатор уже чотири місяці поспіль перевищує позначку в 50 пунктів, що вказує на зростання активності у приватному секторі економіки. Виробничий PMI вперше з березня опустився нижче 50 – до 49,3 пункту з 52 пунктів у серпні. Індикатор сфери послуг зменшився до 51,4 пункту з 53,2 пункту.