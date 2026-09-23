ШЕУ Подільського району Києва шукає страховика для ОСЦПВ за 729,4 тис. грн.

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління з ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району Києва" 23 вересня оголосило тендер на послуги з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), повідомляється в системі електронних держзакупівель Prozorro.

За інформацією системи, очікувана вартість придбання послуг становить 729,4 тис. грн.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 9 жовтня.