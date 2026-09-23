Швейцарські законодавці підтримали дещо м'якший план посилення вимог до капіталу UBS

Верхня палата парламенту Швейцарії проголосувала за план зміни вимог до капіталу банку UBS, який передбачає лише незначне пом'якшення пропозицій уряду країни.

Відповідно до схваленого плану UBS доведеться створити резерви за рахунок інструментів базового капіталу першого рівня (CET1) для покриття 90% вартості його зарубіжних операцій. Уряд наполягав, що фінустанова має на 100% покривати вартість зарубіжних підрозділів за рахунок резервів, сформованих з інструментів рівня CET1 – найбільш надійної та дорогої форми банківського капіталу.

Сам UBS виступав за інший план, який підтримували члени Комісії з економічних питань та оподаткування верхньої палати парламенту. Відповідно до нього банку дозволялося покривати половину цих резервів за рахунок інструментів додаткового капіталу першого рівня (AT1), наприклад конвертованих облігацій.

Тепер законопроєкт надійде на розгляд до нижньої палати парламенту Швейцарії. Остаточне рішення щодо нього навряд чи буде ухвалено до наступного року, пише агентство Bloomberg.

Чинні наразі у Швейцарії правила вимагають від банків тримати резерви для покриття 60% вартості зарубіжних активів, причому вони можуть на 25% складатися з інструментів рівня AT1.

Влітку минулого року влада країни оприлюднила проєкт реформи, відповідно до якого UBS довелося б зарезервувати додатковий капітал у розмірі $26 млрд. Банк виступав проти реформи, попереджаючи, що посилення вимог істотно знизить його конкурентоспроможність на світовому ринку. ЗМІ повідомляли, що фінустанція у зв'язку з цим розглядає можливість перенесення штаб-квартири зі Швейцарії.

У квітні уряд Швейцарії дещо пом'якшив свої пропозиції, але зберіг ключове положення про повне забезпечення вартості зарубіжних підрозділів за рахунок резервів, сформованих з інструментів CET1. Відповідно до оновлених пропозицій вимоги до капіталу UBS скоротилися б до $20 млрд.

Акції UBS додають у ціні 0,5% на торгах у середу. З початку поточного року їхня вартість зросла на 9,7%.