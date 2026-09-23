Фармкомпанія "Дарниця" з питань безпеки не коментує деталі пошкоджень внаслідок обстрілу

Фармкомпанія "Дарниця" з питань безпеки не коментує деталі пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу, повідомила директорка ради директорів компанії Катерина Загорій.

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків. На цей момент можемо підтвердити, що загиблих серед працівників немає", – написала вона у Facebook.

"Прохання – не постити нічого", – додала Загорій.

Як повідомлялося, у середу, 23 вересня, Київ зазнав чергової масованої атаки російських дронів. Згідно з офіційними даними КМВА та повідомленнями медіа, удари та падіння уламків у Дарницькому районі зафіксовані по АЗС та об'єкту транспортної інфраструктури.

У червні поточного року російська масована атака балістичними ракетами по Києву пошкодила виробничі потужності фармацевтичного заводу компанії. Постраждалих не було.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1DXjJ6WdUv/?mibextid=wwXIfr