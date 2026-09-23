Україна має понад 400 операторів органічного виробництва, залишається в топ-5 постачальників до ЄС – міністр

В Україні працюють понад 400 операторів органічного виробництва, сертифікованих за міжнародними стандартами, понад 300 операторів внесено до національного реєстру, діють два органи національної сертифікації, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на конференції "Органічний день в Україні 2026".

"В умовах повномасштабної війни ми маємо понад 400 операторів по міжнародній сертифікації, понад 300-310 операторів у нашому національному реєстрі, два органи національно сертифікованих і залишаємося в топ-5 постачальників органічної продукції до Європейського Союзу", – сказав він.

Висоцький також розповів про передбачені програми підтримки прифронтових територій, у межах яких зможуть отримати допомогу й органічні виробники.

"Наразі виділити щось додаткове для органічних виробників просто немає спроможності. Є поки що виключно можливість певної підтримки прифронтових територій і в межах цих програм у той чи інший час будуть покриватися органічні виробники", – зазначив міністр.

Зокрема, за його словами, органічні підприємства зможуть скористатися програмою підтримки релокації підприємств із тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію. Також на них поширюватиметься запланована компенсація вартості інфраструктурних споруд та компенсація вартості втрачених посівів через бойові дії або неможливість їх зібрати.

Крім того, державну програму страхування воєнних ризиків розширено на сільськогосподарську техніку. У разі її втрати або знищення передбачено компенсацію до 30 млн грн.

Висоцький також повідомив, що з 18 жовтня критерії визначення критичності для бронювання для невеликих виробників будуть менш вимогливими: площу знижено з 1 тис. до 200 га, а річну виручку – з 40 млн до 20 млн грн.