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Економіка

Royal Caribbean купує 50% у мережі карибських курортних готелів Sandals Resorts за $3 млрд

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Круїзний оператор Royal Caribbean купує 50-відсоткову частку в мережі карибських курортних готелів Sandals and Beaches Resorts за $3 млрд.

Як ідеться в повідомленні компанії, угода створить можливості для подальшого розвитку курортів і розширить вибір варіантів відпочинку, які пропонує Royal Caribbean.

Сторони розраховують закрити угоду на початку наступного року. Очікується, що вона почне позитивно впливати на прибуток Royal Caribbean уже у 2027 році.

Sandals Resorts, заснована у 1981 році, управляє курортами для дорослих за системою "все включено" в Карибському регіоні під брендами Sandals і Beaches. Її об'єкти розташовані на Ямайці, Багамських островах, Гренаді, Барбадосі та в інших країнах і територіях.

Акції Royal Caribbean дорожчають на 0,5% під час попередніх торгів у середу. Від початку поточного року їхня вартість знизилася на 15,8%.

#готелі #кариби #угода #курорти
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