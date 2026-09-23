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Економіка

Аграрії засіяли озимими зерновими 14,2% прогнозованої площі, ріпаком – 86,7%

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Аграрії засіяли озимими зерновими 14,2% прогнозованої площі, ріпаком – 86,7%

Українські аграрії станом на 23 вересня засіяли озимими зерновими культурами 741,4 тис. га, або 14,2% прогнозованої площі, озимим ріпаком – 958,8 тис. га, або 86,7% прогнозу, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, пшеницею та тритикале (гібрид пшениці та жита – ІФ-У) засіяно 662,4 тис. га (14,6% прогнозу), ячменем – 53,1 тис. га (8,9%), житом – 25,8 тис. га (33,6%).

Найбільші площі озимих зернових засіяно в Миколаївській області – 101 тис. га, зокрема пшеницею та тритикале – 79 тис. га, ячменем – 22 тис. га.

У Полтавській області засіяно 91,3 тис. га, з них пшеницею та тритикале – 87,3 тис. га, житом – 4 тис. га.

У Дніпропетровській області озимими зерновими засіяно 86,3 тис. га, зокрема пшеницею та тритикале – 84 тис. га, ячменем – 2,1 тис. га, житом – 0,2 тис. га.

Джерело: https://minagro.gov.ua/news/posivna-ozymykh-kultur-zernovymy-zasiiano-14-prohnozovanoi-ploshchi-ripakom-maizhe-87

#агро #посівна #озимі
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