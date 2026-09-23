ПриватБанк запровадив відеоверифікацію жестовою мовою для нових клієнтів

Державний ПриватБанк запровадив дистанційну відеоверифікацію жестовою мовою для нових клієнтів із порушеннями слуху, повідомила пресслужба фінустанови.

Згідно з повідомленням, під час онлайн-реєстрації клієнт самостійно додає необхідні документи в застосунку, після чого проходить відеоверифікацію за участю фахівчині ПриватБанку, яка спілкується жестовою мовою. Вона також допомагає з підтверджувальними діями під час додавання документів і, за потреби, оформлення картки.

"Ми усунули ще один суттєвий бар'єр: тепер для проходження верифікації жестовою мовою не потрібно йти до відділення — все можна зробити просто з дому, у комфортній та безпечній обстановці", — наведено в повідомленні слова керівниці дирекції віддаленої підтримки клієнтів ПриватБанку Оксани Аношечкіної.

Клієнти, які спілкуються жестовою мовою, також можуть отримувати консультації у застосунках Приват24 і Приват24 для бізнесу та у відділеннях ПриватБанку.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 серпня 2026 року становили 979,31 млрд грн (22,7% від загального обсягу).

За підсумками першого півріччя 2026 року кількість активних клієнтів-фізосіб банку становила 18 млн, користувачів "Приват24" – 13,7 млн, бізнес-клієнтів – 950 тис.