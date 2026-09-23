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Економіка

НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,84 грн/$1

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НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,84 грн/$1
Фото: Unsplash

Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 23 вересня 2026 року.

Показник 22.09.2026 23.09.2026 Зміна. %
Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$) 44.7849 44.8422 0.13

Дані: НБУ

#гривня #курс
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