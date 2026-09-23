НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,84 грн/$1

Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 23 вересня 2026 року.
|Показник
|22.09.2026
|23.09.2026
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.7849
|44.8422
|0.13
Дані: НБУ
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 23 вересня 2026 року.
|Показник
|22.09.2026
|23.09.2026
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.7849
|44.8422
|0.13
Дані: НБУ
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