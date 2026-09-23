ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу на 23 вересня

Національний банк України наводить дані по облігаціям внутрішньої державної позики (ОВДП), які знаходяться в обігу на 23 вересня 2026 року.
Офіційний курс на 23 вересня – 44,7863 грн/$1.
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юрособи
|Тергромади
|Фізособи
|Нерезиденти
|на 01.01.25
|1 860 276.03
|677 602.63
|885 018.92
|197 789.04
|700.60
|78 334.74
|20 830.11
|на 31.12.25
|1 964 466.45
|664 518.53
|936 683.03
|235 453.35
|472.33
|111 594.96
|15 744.26
|на 01.01.26
|1 964 335.16
|664 518.53
|936 541.55
|235 392.44
|472.33
|111 667.13
|15 743.19
|на 02.02.26
|1 989 645.01
|664 518.53
|947 865.11
|243 623.61
|487.10
|116 657.70
|16 492.96
|на 02.03.26
|2 006 497.66
|664 518.53
|959 615.54
|243 163.75
|484.27
|122 609.36
|16 106.21
|на 01.04.26
|2 011 562.64
|662 018.53
|957 414.82
|244 857.26
|490.75
|131 230.61
|15 550.66
|на 01.05.26
|2 001 000.35
|659 518.53
|942 507.17
|245 850.74
|492.02
|136 973.54
|15 658.35
|на 01.06.26
|1 986 636.11
|657 754.33
|919 156.49
|245 074.12
|499.46
|148 248.19
|15 903.52
|на 01.07.26
|1 976 942.91
|655 754.33
|916 009.32
|237 569.56
|281.06
|149 704.83
|17 623.82
|на 03.08.26
|2 008 650.73
|655 754.33
|932 758.34
|242 358.27
|295.18
|159 025.99
|18 458.63
|на 01.09.26
|2 000 749.49
|655 754.33
|926 110.18
|238 801.30
|292.33
|162 761.31
|17 030.05
|на 21.09.26
|1 989 804.25
|655 754.33
|921 514.98
|231 128.15
|309.26
|163 515.74
|17 581.79
|на 22.09.26
|1 990 030.35
|655 754.33
|921 230.78
|230 920.74
|309.26
|164 227.29
|17 587.96
|на 23.09.26
|1 990 176.69
|655 754.33
|920 766.79
|230 760.47
|309.26
|165 002.17
|17 583.68
Дані: НБУ